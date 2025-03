Sarah Vandeursen leeft zich uit in ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’: “Met Wim Willaert gaan eten in Boury was een ongelooflijke ervaring”

In ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’ zien we hoe Sarah Vandeursen zich helemaal uitleeft met de uiteenlopende kookopdrachten. Een gesprek over haar voorbereiding, haar specialiteit en de boeiende fase die ze professioneel doormaakt. “Hoe melig het ook klinkt, iedereen was voor elkaar aan het supporteren.”

Sarah Vandeursen kennen we als de ene helft van de prettig gestoorde Kenji Minogue en van geniaal grappige passages in De Ideale Wereld en De Idioten, van de boeiende docu ‘Sarah in Genderland’ en als actrice in onder meer ‘Undercover 2’ en ‘Skunk’. Deze keer verrast ze ons met een passage in ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’, waar ze de eerste twee afleveringen al met glans doorstond. Sarah blijkt fan van het programma. “Ik keek als student al naar de Britse versie en ook de twee vorige seizoenen van de Vlaamse versie vond ik heel goed. Ik kook heel graag, maar het is eerder de klassieke, beetje nostalgische keuken. Mijn specialiteit? Ik hou van ovenschotels. Ik maak graag lasagne of eenpansgerechten die je gewoon maar in de oven hoeft te schuiven. De laatste jaren waag ik me ook wat vaker aan Aziatisch.”

“Als de godfather van de gastronomie uitleg komt geven en je bent het meteen weer vergeten, dan weet je jezelf geen houding te nemen.” © Play4

“Ik heb het wel een beetje onderschat, ja. In die keuken was opeens alle basiskennis weg en zag ik mezelf dingen doen die ik anders nooit zou doen. Ik wou de eerste aflevering overleven, zodat het niet gênant zou zijn. Die eerste was kicken en doodgaan tegelijkertijd. Ik deed het voor mezelf. Maar ik ben wel geschrokken van hoeveel stress ik toch had. Het was een mix van doorhebben dat het een spel is, en toch vooral de jury niet willen teleurstellen. Als de godfather van het koken (Peter Goossens, red.) komt kennismaken en uitlegt hoe je oesters moet opendoen én je onthoudt het totaal niet, dan is dat echt zoeken om jezelf een houding te geven. Want dat is die mensen hun vak. In het begin moesten ze mij wat leren kennen, maar ze wisten wel dat ik het met liefde en respect deed. Dat was ook bij de rest zo. Het was ook een hele toffe bende, met geen ego’s of haantjes. Hoe melig het ook klinkt, maar iedereen was voor elkaar aan het supporteren.”

Sarah: “Zonder melig te doen: we supporterden allemaal voor elkaar.” © Play4

Ook de voorbereiding was naar eigen zeggen pittig. “Ik had de week voordien opnames, dus had ik weinig tijd om mij voor te bereiden. Mijn focus lag dan ook op die eerste aflevering. Ik heb zelfs even een TikTok-account aangemaakt, om receptjes op te zoeken. Mijn dochter wees me daar wat de weg in. Zij was ook de eerste die ik belde na elke aflevering.”

Opvallend: Sarah ging eerder al eens eten in Boury. “Wim Willaert (die vorig seizoen deelnam, red.) was uitgenodigd door Inge, en hij mocht iemand meebrengen. Dat was een ongelooflijke culinaire ervaring, bijna ontroerend zelfs.”

Sarah wordt in september huiskunstenaar van Cultuurcentrum Brugge. “Daar kijk ik heel hard naar uit.” © Play4

De creativiteit die ze in de MasterChef-keuken voor de dag moest leggen, trekt Sarah dezer dagen door in het dagdagelijks leven. “Ik zit momenteel in een soort herbronningsfase. Een midlifecrisis? Nee, het is veel waardevoller dus ik wil het zeker geen crisis noemen. Het is eerder een existentiële opportuniteit waarbij ik de dingen in vraag stel. Is televisie nog iets voor mij bijvoorbeeld? Ik voel steeds meer dat ik terug naar muziek en het podium wordt teruggetrokken. Ik ben zelfs aan het schilderen. Kortom, ik wil de komende periode gebruiken om terug te ontdekken wat ik leuk vind om te doen. Ik laat het op mij afkomen. Vanaf september ben ik huiskunstenaar van Cultuurcentrum Brugge (waarbij ze huidig curator Liesa Naert opvolgt, red.). Dat vind ik heel interessant, dus ben ik volop formats aan het bedenken. Ik wil mij daar echt volledig voor smijten. Iets doen voor televisie is heel leuk, maar ik merk dat ik steeds meer plezier haal uit zelf iets ontwikkelen.”