Sara (20) uit Gistel waagt zondag haar kans in The Voice van Vlaanderen

In ‘The Voice van Vlaanderen’ gaan coaches Koen Wauters, Natalia, Mathieu Terryn en Jan Paternoster op zoek naar nieuw zangtalent. Misschien komt de winnaar dit jaar uit Gistel, want Sara Vandenschrick is een van de kandidaten tijdens de zogenaamde ‘Blind auditions’ komende zondag.

“Toen ik jonger was, stond het televisieprogramma steevast op. Het was dan ook een droom om er ooit zelf eens aan deel te nemen”, opent Sara. “Mijn mama maande me aan om me in te schrijven, en voilà: eindelijk is het zo ver. Ik heb altijd al graag gezongen. In de lagere school was ik bijvoorbeeld lid van de Horisongkids, het koor van stedelijke basisschool De Horizon in Snaaskerke. Toen ik in het derde leerjaar zat, trok ik ook naar de muziekschool. De focus lag op het leren bespelen van een instrument, maar tijdens de les notenleer werd ook al eens gezongen. (glundert) Het was telkens fijn om dan met goede punten naar huis te komen.”

Sara, een voormalige leerling van het Sigo en momenteel studente rechten in Gent, hoopt met haar deelname ook een muzikaal pad te bewandelen. “Ik wil meer doen dan louter onder de douche zingen”, lacht ze. “Ik ben op zoek naar een band om muziek te maken en op te treden. Hopelijk kan mijn auditie in ‘The Voice’ interesse losweken. Mijn favoriete genre? Popmuziek. Ik hou van artiesten als bijvoorbeeld Adele of Sam Smith, en vind het fijn om via de muziekapp Spotify op nieuwe artiesten te botsen.”

Gezonde zenuwen

In ‘The Voice’ brengt Sara het lied Don’t Watch Me Cry van Jorja Smith. “Ik ben niet snel gestrest , maar voor de uitzending had ik wel gezonde zenuwen. Voorafgaand aan het optreden kregen we een goede coaching, bijvoorbeeld hoe je het lichaam kan ontspannen of hoe je je in je eigen bubbel kan concentreren.” Of die tips haar naar de volgende ronde brengen, kan je zondagavond om 19.55 uur zien op vtm.