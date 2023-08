Sandra vindt de liefde in ‘B&B Zoekt Lief’

Na een turbulente slotweek brak het uur van de waarheid aan in ‘B&B Zoekt Lief’ op VTM. Vooral voor Sandra uit Leffinge viel er positief nieuws te rapen.

De reeks ‘B&B Zoekt Lief’ zit er op. Wim Verschuere uit Kortrijk besloot net als Mabel en Nele ervoor om happy single te blijven aan het einde van de reis. Maar Cupido’s pijlen misten hun doel niet voor de andere deelnemers. Frank liet zijn oog vallen op Elsje, Alicia’s hart was voor Niels, en Sandra koos voor Tim. Vandaag, enkele maanden na het avontuur, zijn Sandra en Tim nog altijd dolgelukkig samen.

In de B&B van Sandra uit Leffinge schoot cupido laat, maar raak. De eerste drie vrijgezellen deden de vlinders niet fladderen, maar haar vierde gast Tim deed dat wel. Tijdens een laatste, bijzondere date werden de vonken kort voor het beslissingsmoment vlammen. Sandra en Tim vormen nog steeds een gelukkig paar. Tim reist zo vaak als mogelijk naar Turkije en overweegt zelfs om naar Side te verhuizen. Concrete plannen zijn er nog niet.

Voor Wim bleef het bij een waardevolle ervaring. © VTM

Geen vlinders dus in de B&B’s van Wim, Mabel en Nele. Wim had de afgelopen week last van keuzestress en besloot om geen enkele dame te kiezen. “Ik wou graag een lach op het gezicht toveren van iemand, maar dat gaat niet”, klonk het. Ondertussen vond Wim zijn geluk in een nieuwe relatie. Ook de klik die Mabel en Nele met hun mannen voelden, ging niet verder dan het vriendschappelijke. Mabel heeft wel nog geregeld sms-contact met Hans, Marc en Wim maar meer dan goede vrienden zullen ze niet worden. Na het programma reisde Nele enkele weken door Europa om haar batterijen op te laden. Ze speelt met het idee om haar B&B te verkopen en aan nieuwe avonturen te beginnen.