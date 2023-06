Sandra (40) gaat op zoek naar de liefde in B&B zoekt een Lief: “Hij moet beschikbaar zijn om naar Turkije te verhuizen”

Vanaf maandag gaat Sandra op zoek naar een lief in B&B zoekt een Lief op VTM. De vrouw, die oorspronkelijk in Lokeren geboren werd, maar de laatste jaren in Leffinge woonde, woont sinds vijftien jaar in Turkije waar ze een B&B uitbaat in Side. “Er was altijd weinig tijd om iemand te leren kennen, maar nu kijk ik daar wel naar uit”, zegt ze.

In B&B zoekt een lief gaan Vlaamse singles die in het buitenland een B&B uitbaten op zoek naar de liefde. Sandra is 40 jaar en gefascineerd door reizen. Dat moet wel, want ze werkte jaren als hostess voor reisorganisatie TUI. Zo woonde ze al in Spanje, Egypte, Griekenland, Tunesië en Cyprus. “In 2005 werd ik een eerste keer naar Antalya, Turkije, gestuurd”, vertelt Sandra. “In 2008 kwam ik terecht in Side en daar besloot ik te blijven. Ik had hier immers vriendschappen opgebouwd en ook mijn familie en vrienden uit België kwamen graag af naar hier.”

Sandra werd geboren en getogen in Lokeren, maar verhuisde later met haar ouders naar Leffinge, bij Middelkerke. In Oostende baatten haar ouders restaurant Waterfront uit, een bekend restaurant aan het Vissersplein. “In 2020 verhuisden ze naar Spanje. Vervroegd: door de opkomst van Covid”, legt Sandra uit. “Ik werkte als jong meisje altijd actief mee in het restaurant en heb dus altijd al die horecamicrobe in mij gehad. Ik zag mezelf als vijftienjarige binnen zoveel jaar altijd in het buitenland als uitbaatster van een horecazaak. In 2017 zette ik zo de eerste stap met een eigen restaurant in Side, samen met vrienden. Als klant van het restaurantje van B&B Conny’s in Side, kreeg ik in 2020 de kans om de zaak over te nemen. Die heb ik met beide handen gegrepen.”

“Ik heb het geluk gehad dat alle puzzelstukjes in elkaar vielen, want als jonge vrouw heb je die financiële mogelijkheden niet. Het was een uitdaging, zeker met de uitbraak van Covid – de zaak werd immers overgenomen vlak voor de uitbraak. Dat was een domper op de feestvreugde. Maar we sloegen ons erdoor en vandaag zijn we blij dat we staan waar we staan”, aldus Sandra.

© GF

Veel tijd om iemand te leren kennen was er voor Sandra niet door het vele reizen en het harde werken. De laatste drie jaar voor de opnames van het programma, was ze single. “De man van mijn dromen? De looks zijn niet het allerbelangrijkste”, duidt de vrouw. “Ik zie iemand die net als ikzelf avontuurlijk is ingesteld. Iemand die met mij dit avontuur wil beleven. Maar ook iemand die op dit moment beschikbaar is om die stap te zetten om naar Turkije te verhuizen. Evident is dat niet. Verder wil ik de reflectie van mezelf zoeken: sportief, sociaal, iemand die weet wat hij wil in het leven, ambitieus en ondernemend. Een B&B is hard werken, zeker ook omdat daar nog een restaurant aan gekoppeld is, waar ook gasten van buitenaf welkom zijn en een bar, waar ik bepaalde events organiseer.”

Hoe het leven in Turkije verschilt met dat in België? “Alles gebeurt hier veel spontaner. Hier krijg je – om maar een voorbeeld te geven – een uitnodiging voor een huwelijk een week op voorhand. (lacht) En iedereen is daar dan ook echt op aanwezig he. Bij ons krijgen we die zes maanden op voorhand. Ik ben natuurlijk ook al heel lang weg uit België, misschien is het leven daar wel veranderd?”

Of Sandra erin slaagt om de man van haar dromen te vinden, is te zien vanaf maandag 26 juni om 20.55 uur.