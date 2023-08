Samson & Marie palmen bomvol Proximus Theater in Plopsaland in met nieuwe Zomershow

Al bij de eerste voorstelling van de gloednieuwe zomershow van Samson & Marie in het Proximus Theater van Plopsaland De Panne sloot zowel het piepjonge als het iets minder jonge publiek alle personages in hun hart. Naast Samson, Marie en meneer de burgemeester veroverde ook brandweerman Bill moeiteloos alle harten. In deze nieuwe sprankelende show met leuke liedjes, grappige uitlatingen van Samson en gekke fratsen van de andere personages, zong het enthousiaste publiek zowel de herkenbare klassiekers als de nieuwe liedjes uit volle borst mee.

De wervelende nieuwe zomershow haalde ook een nieuw personage in huis. Naast Marie, Samson en meneer de burgemeester steelt acteur Michel De Meyer (29) de show als brandblusser Bill. De bühne is omgetoverd in een vrolijk en kleurrijk zomers decor, met een verleidelijk ijsjeskraam. Marie Verhulst heeft meteen het hele publiek op haar hand als ze van wal steekt met het liedje ‘Wie wil er een ijsje?’. De grappige humor van Samson uit zich al in de eerste minuut als Marie met haar valies in de hand vertelt dat ze een reis naar de Antillen hebben gewonnen voor drie personen. “Gaan we naar de blote billen”, reageert Samson… De vraag is wie er als derde persoon mee op reis mag: meneer de burgemeester of brandweerman Bill. Dat willen ze allebei dolgraag, maar daarvoor moeten ze bepaalde talenten demonstreren en de jury – Marie en Samson – zullen beslissen… Wie wil weten wat de jury beslist, moet de show zien!

Viktor

Voor Marie Verhulst (27) zit er deze zomer geen vakantie meer in, want ze staat elke weekdag samen met de andere acteurs twee keer per dag op het podium. “Maar dat vind ik niet erg, want hoewel het best wel hard werken is, voel ik me hier aan zee altijd een beetje op vakantie”, lacht Marie. “Ik heb in elk geval héél veel zin in deze tweede zomershow. We zijn er ook allemaal trots op. Ik moet toegeven, toen ik in de voetsporen van mijn vader trad, was het best even wennen, want ik wilde papa trots maken en ook de mensen veel plezier bezorgen.” Samson onderbreekt Marie: “Wennen, dat zal wel, want Gert heeft veel grotere schoenen!” Marie vertelt verder: “Het was zeker niet evident om na meer dan 30 jaar ‘Samson en Gert’ over te nemen, want de mensen hebben een duidelijk idee van wat de show hoort te zijn. Deze tweede show werd geschreven door mijn broer Viktor. En het plaatje klopt, want Viktor en ik zijn echt de allergrootste Samsonfans! In dit verhaal past het nieuwe personage van Brandweerman Bill ook perfect, want kinderen kennen hem al als de klungelige brandweerman van ‘IJsjestijd’ op Ketnet. De liedjes in de show zijn een mix van oude nummers van Gert en een aantal nieuwe nummers, en afsluiten doen we met de Samson Rock.”

Conflict

Ook Walter De Donder (61) alias meneer de burgemeester, heeft er zin in. “Dit is mijn 24ste show hier, met weer een prachtig decor en een nieuw personage! Dat opent nieuwe scenariomogelijkheden. Veel wil ik niet verklappen, maar het verhaal is een soort conflictsituatie waarbij het conflict moet worden opgelost met een opbod van talenten. En nee, ik ben het nog lang niet beu! Het is dan wel dezelfde zaal, dezelfde fijne sfeer, maar toch is het altijd anders. Deze verhaallijn gaat net iets verder, net iets dieper.”

Voor (musical)acteur Michiel De Meyer (29) is dit zijn eerste show en is alles nieuw. “Ik merk dat het leuk is om voor kinderen te spelen, en ik voel ook die chemie tussen de personages. Het is allemaal net iets groter, net iets gekker, en je moet zeker niet denken dat kinderen dom zijn! Als ze het niet goed vinden, weet je het meteen, want hun reacties zijn écht! Na de eerste voorstelling wisten we dat het goed zat: de enthousiaste reacties waren écht! Mijn nieuwe personage brandweerman Bill slaat duidelijk aan!” Walter De Donder besluit met een kwinkslag: “We zetten dus de traditie verder, met een nieuw sausje erover dankzij Bill. We zijn weer vertrokken voor 30 jaar!”

Album

Samson & Marie pakken dit jaar ook nog eens uit met een gloednieuw album. ‘Samson & Marie 3’ is een meeslepende mix van bekende klassiekers, volledig omgetoverd in de unieke Samson & Marie-stijl, gecombineerd met nieuwe nummers. Vanaf vandaag kunnen fans alvast het album pre-saven, in afwachting van de officiële release in november.

De Samson & Marie Zomershow vindt nog elke weekdag tot en met 25 augustus plaats in het Proximus Theater in Plopsaland De Panne. Er zijn telkens twee shows per dag, die inbegrepen zijn in een toegangsticket voor het park. Voor een compleet overzicht van alle evenementen, openingsuren en -dagen kan je terecht op www.plopsalanddepanne.be.