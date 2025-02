“Samen op het podium?”: Piet Huysentruyt wil graag samenwerken met Bart De Pauw

Krijgt tv-kok Piet Huysentruyt een rolletje in de nieuwe theatershow van Bart De Pauw? Wel als het van ‘SOS Piet’ afhangt. “Als dat geen mooi voorstel is…”

Bart De Pauw organiseert maandag een persconferentie over zijn nieuwe theatershow. De gewezen tv-maker komt daarmee onder meer naar Schiervelde in Roeselare. De Pauw riep zijn fans op om videobooschappen met vragen in te sturen. Die zou hij beantwoorden op de persconferentie.

Die oproep viel niet in dovemansoren: Bart De Pauw deelde zondagmiddag op Instagram al enkele ontvangen filmpjes, onder meer van BV’s als Karen Damen en Sven Ornelis. Ook Piet Huysentruyt stuurde een opmerkelijke video in. “We zijn met z’n allen super gelukkig dat je terug bent”, zegt hij. “Ik krijg daar kiekenvlees van. De man van Melle. Den djoef op uw muile. De Schalkse ruiter die je bent. (knipoogt) Ik hoop het allemaal terug te zien.”

Eén belletje weg

Daarna komt Huysentruyt met een opvallend voorstel. “Terwijl ik hier nu toch in mijn keuken sta: als je ooit een probleem hebt in de keuken… I’m only one call away. SOS Piet! Ik wil het zelfs komen doen op het podium met jou, als dat geen mooi voorstel is… Bart, ik hoop jou te zien, echt waar. Ik meen het.”

Met Jan Verheyen, de regisseur uit Ruddervoorde (Oostkamp), stuurde nog een West-Vlaming een filmpje in. “Geweldig dat je die show gaat doen, ik kijk er heel erg naar uit. Maar ik zit met een vraag. Een beetje de olifant die niet mag benoemd worden. Maar we kennen elkaar nu al lang, dus ik ga het gewoon vragen. Komt de Man van Melle terug?”

Grensoverschrijdend gedrag

Met de opbouw van zijn vraag lijkt Verheyen eerder te zinspelen op het schandaal rond Bart De Pauw, dat losbarstte in november 2017 en hem zijn samenwerking met de VRT kostte. De tv-maker kwam in opspraak na meerdere klachten over grensoverschrijdend gedrag.

Onder meer de West-Vlaamse actrices Liesa Naert, Lize Feryn en Maaike Cafmeyer dienden klacht in. De Pauw werd eind 2021 door de rechtbank schuldig bevonden aan vijf gevallen van stalking en één geval van overlast door middel van elektronische communicatiemiddelen.

Het is nog maar de vraag of De Pauw daarover met een woord zal reppen in zijn theatershow.