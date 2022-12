Saartje Vandendriessche ontslagen bij VRT: “Geen verrassing”

Momenteel is er een ontslagronde aan de gang bij VRT. Schermgezicht Saartje Vandendriessche is één van de mensen die moet opstappen.

Saartje Vandendriessche was van 2005 tot 2015 te zien als omroepster bij Eén. Ze was daarnaast ook onder meer het gezicht van ‘Vlaanderen Vakantieland’ en ‘Op de man af’. Vorig jaar maakte ze nog ‘Saar in het bos’.

Vandaag raakte bekend dat ze één van de mensen is die ontslagen werd tijdens de besparingsronde die momenteel aan de gang is bij de VRT. “Het klopt dat ik niet meer in dienstverband voor VRT werk”, klinkt het in een eerste reactie. “Reeds enige tijd waren er gesprekken met de VRT in verband met het omzetten van mijn bediendenstatuut naar een zelfstandige en deze stopzetting van bediendenstatuut is dan ook geen verrassing. Zowel de VRT als ikzelf staan nog open voor toekomstige samenwerkingen. In de toekomst zal ik sowieso mijn tijd en energie blijven besteden aan die onderwerpen, die me nauw aan het hart liggen en waar ik echt nog enthousiast van word, bij de VRT of via andere kanalen.”

Saartje is een bijzonder geliefd schermgezicht. “Ik ben geëvolueerd in die jaren, en heb het gevoel dat er nog meer inzit. Op mijn laatste programma’s Op de man af enSaar in het bos ben ik trots, ik maakte ze zelf. En momenteel heb ik een talkshow op Pickx+, wat me goed bevalt. Ik vind het leuk om verschillende dingen te doen, om niet in een hokje geduwd te worden”, zo vertelde ze recent nog aan KW Weekend.