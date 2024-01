Roularta Media Group viert 25-jarig bestaan van Kanaal Z: “Trouwe schare kijkers neemt nog steeds toe”

Op donderdag 1 februari viert de uitgever van KW het zilveren jubileum van Kanaal Z. Roularta Media Group pionierde 25 jaar geleden met de start van de televisiezender. “Dat we kunnen bogen op een trouwe schare kijkers? Logisch, iedereen wil op één of andere manier wel weten wat er gebeurt met zijn of haar centen.”

Kanaal Z onderging de afgelopen 25 jaar een ongelofelijke transformatie. De zender ontwikkelde zich tot een essentiële bron van informatie, analyses en inzichten. Kanaal Z volgt de snel veranderende zakelijke landschappen op. Schermgezicht Jozef Vangelder uit Oostende is al sinds de eerste proefopname betrokken. Hij startte twee maanden eerder bij Trends. “Op professioneel gebied veranderde er veel voor mij. Als magazinejournalist was ik het gewoon om lange teksten te pennen. Plots moest ik korte stukken maken, die tegen de klok afgewerkt moesten worden in de montagecel. Zoniet veroorzaakte je een cascade-effect in de montagecel, met het gevaar dat de uitzending niet op tijd klaar zou zijn.”

“De start van Kanaal Z was een avontuur op zich, ook voor ons als onderneming”, pikt voormalig ceo Rik De Nolf in. “Dan is een vleugje rock-‘n-roll soms niet ver te zoeken. (glimlacht) Maar Roularta had al enige ervaring met televisie: wij waren van bij de voorbereiding eind jaren 80 betrokken bij de lancering van VTM en begin jaren 90 lanceerde Roularta WTV/Focus en de meeste andere regionale zenders in Vlaanderen. De formule met nieuwsuitzendingen in lus gaf ons de inspiratie om Kanaal Z op te starten. Er was ook de tijdsgeest: Kanaal Z ging van start in een tijd waarin heel wat bedrijven kozen voor een beursnotering. Roularta deed dat in 1998. Aandelen begonnen volop in de belangstelling te komen. Dat heeft de populariteit van Kanaal Z geen windeieren gelegd.”

Stijgende kijkcijfers

De kijkcijfers van Kanaal Z bleven de voorbije 25 jaar trouwens altijd groeien. De zender lokt vandaag een breed publiek. “De perceptie bestaat dat Kanaal Z louter een zakenzender is, maar niets is minder waar. We zijn een economische zender, zonder daarbij in een kleine nichecategorie te belanden”, aldus Jozef Vangelder.

“Kanaal Z is een publiek instituut geworden”

“De zender kan inderdaad bogen op een trouwe schare kijkers. Dat is ook niet onlogisch: iedereen wil op één of andere manier wel weten wat er gebeurt of kan gebeuren met zijn of haar centen. De economie gaat iedereen aan. Bovendien is financiële geletterdheid belangrijker dan ooit, zeker in de woelige tijden waarin we leven. Door het repetitieve karakter van de zender spreken we vandaag over enkele honderdduizenden kijkers. Dat aantal groeit nog altijd. In het weekend klokken we af op meer dan een half miljoen kijkers, op weekdagen is een kleine 400.000 mensen geen uitzondering”, aldus Rik De Nolf.

Nieuw potentieel

Lineair televisiekijken neemt nochtans meer en meer af. “Maar dat schrikt ons niet meteen af. Vergeet ook niet dat we present zijn op het internet met een sterke website in synergie met Trends. Door de integratie van beide redacties staan we nu nog sterker in onze schoenen. Zo boren we een nieuw potentieel aan. Kanaal Z en Trends zijn vandaag de facto één website met heel wat duiding, achtergrondinformatie, livenieuws én meerwaarde via video”, aldus het duo.

“Kanaal Z is geen eendagsvlieg, maar een publiek instituut geworden. Eigenlijk kan je de zender moeilijk vergelijken met een ander en dat is misschien wel net onze sterkte. We zijn nooit afhankelijk geweest van de traditionele tv-commercials, maar onze praktische randprogramma’s kunnen rekenen op honderden partners die blijven terugkeren”, stelt Rik De Nolf tot slot.