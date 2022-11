Romina en Jan van ‘Boer zkt. Vrouw’ verwelkomen eerste kindje

Vier jaar nadat de twee verliefd werden tijdens ‘Boer zkt. Vrouw’ kregen de twee een zoontje.

‘Al ons later is met jou.’ Met een schattige foto van hun zoontje deelden Romina Paret uit Dudzele en Jan Devarwaere het heuglijke nieuws dat ze ouders zijn geworden van Dré.

(lees verder onder de foto)



Romina en Jan leerden elkaar vier jaar geleden tijdens een internationale versie van ‘Boer zkt. Vrouw’. Jan, een niet onknappe boer, had een grote ranch in Australië. De twee raakten verliefd en lieten elkaar niet meer los. Een tijdlang was het onduidelijk of ze in Australië of toch België hun leven zouden opbouwen, maar uiteindelijk werd het toch dat laatste. Al verhuisde het koppel naar Aarschot, niet ver van de ouders van Jan. Daar was naar eigen zeggen ook meer ruimte om kinderen groot te brengen. Daar hebben ze nu werk van gemaakt.

Vanuit de redactie wensen we het koppel alle geluk toe!