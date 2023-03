Rollegem-Kapelle kijkt uit naar slager Lieselot Devos in De Mol: “Dat ze dit geheim heeft kunnen houden, bewijst haar capaciteiten als Mol”

Dagelijks komen tientallen klanten over de vloer in de slagerij van Lieselot Devos op het Sint-Jansplein en die merkten niet eens of nauwelijks dat Lieselot in november drie weken opnames had voor het nieuwe seizoen van De Mol. In de kleinste deelgemeente van Ledegem wonen amper 1.300 mensen, maar die kijken nu al met zijn allen uit naar de afleveringen op zondagavond. “Dat ze dit geheim heeft kunnen houden, bewijst al haar capaciteiten om deel te nemen aan De Mol.”

Lieselot Devos (32) baat met haar man Xavier Deprez slagerij ‘Meat Xavier en Lieselot’ uit, een zaak die al meer dan 100 jaar bestaat en altijd in handen is geweest van de familie Devos. Maar ook de dames speelden een belangrijke rol in de rijke geschiedenis, dat is nu niet anders. Lieselot Devos, eigenlijk journaliste van opleiding, schoolde zich net als haar man en loodgieter Xavier om tot beenhouwer. Maar vergeet ook niet ma Frida Vanhaecke die nog haast dagelijks mee in de weer is.

Lieselot was zogezegd drie weken naar Maleisië; ook haar zoontjes kregen dat verhaal te horen

Lieselots pa Lieven Devos kwam in 2004 om het leven bij een verkeersongeval. Zijn gezin zat toen nog in Egypte, hij was eerder teruggekeerd om de zaak op te starten. Lieven was ook een boekenwurm met een eigen bibliotheek, hij mocht Hugo Claus tot zijn vriendenkring rekenen. Ma Frida zette de zaak verder, enige dochter Lieselot en haar man Xavier maakten uiteindelijk een carrièreswitch om zo in de voetsporen van haar ouders te kunnen treden.

Lieselot Devos (uiterst links) met haar medekandidaten. De tiende kandidaat moet nog bekend gemaakt worden. © Play4

Lieselot en Xavier mengen zich ondanks hun drukke job ook in het sociaal leven van Rollegem-Kapelle. Niemand in de gemeente die hen dan ook niet kent. Toch was iedereen verrast toen vorige zondagavond de kandidaten van De Mol werden voorgesteld. Wij gingen even op plaatsbezoek in de sympathieke gemeente, waar de slager straks de bekendste inwoner wordt.

Moeders AFS-studenten als afleidingsmanoeuvre

Maar hoe ze nu in godsnaam drie weken er tussenuit kon knijpen zonder dat iemand enige argwaan had, dat blijft toch knap gedaan. Het foefje dat ze hadden klaargestoomd, en dat ook aan de kinderen Hendrik (9) en Remi (7) werd verteld om de afwezigheid van mama te verklaren, was een reis naar Maleisië. Ma Frida heeft immers vaak AFS-studenten over de vloer, Lieselot was zogezegd naar Maleisië om het huwelijk van een van hen bij te wonen. En daarvoor was ze drie weken weg. Ze had zelfs exotische foto’s opgesnord om die te kunnen delen. Mama Frida, die al vaak meehelpt, nam in de zaak de stek van Lieselot over.

Een clevere jongedame

“Tof voor onze gemeente”, concludeert burgemeester Bart Dochy. “Ik ken ze als een sympathieke dame. Maar dat had ik nu wel niet in haar gezien. Had je me tien namen gevraagd van groot-Ledegemnaars die daarvoor in aanmerking zouden komen, ik had haar niet genoemd. Maar het moet zijn dat ze dat ambieerde, ik hoorde nu ook dat ze vorig jaar al kandidaat was.”

Ondertussen was Lieselot al te zien bij de voorstelling van de kandidaten vorige week. “Het is nu al het gespreksonderwerp in onze gemeente, maar het zal nog meer op gang komen eens de effectieve uitzendingen van dit toch wel mooie programma er zijn. Hoever ze zal geraken, dat weten we uiteraard niet en daarvoor moet ze zelf de lippen stijf op elkaar houden. Ik hoor dat ze in de slagerij ondertussen mensen over de vloer krijgen die ze anders nooit zien, gasten die wat gaan curieuzeneuzen. Maar ze zal toch niks lossen, dat mag ze ook niet.”

Overbuur Bjorn Verhaeghe zal met plezier zijn zondagavond vrijmaken om te kijken naar De Mol. © ©2023 Jan Stragier

Ook overbuur Bjorn Verhaeghe, makelaar bij ‘Immotheker, Finotheker’, kent Lieselot al van kindsbeen af. “We zijn hier als Argenta begonnen in 2003, ondertussen zijn we 20 jaar verder. Lieselot was toen pas 12 jaar, het overlijden van haar papa hebben we natuurlijk ook mee gemaakt. En de doorstart van de slagerij met haar mama, een sterke vrouw, net als haar dochter.” Bjorn vernam de deelname van Lieselot via Facebook. “Mijn vrouw (Cissy Appeldoorn, red.) zat wel het programma te volgen, ‘s avonds ben ik meestal de baan op. Oh, is het op zondagavond, ja, dan zullen we samen wel kijken. Ze zal dat wel goed doen overigens, net als ze dat hier met haar man uitstekend doet in de slagerij. Ze komen van ver naar hier, ze leveren hier dan ook kwaliteitsvlees.”

De préparé van Voskes

Café De Voerman is zowat het kloppend hart van Rollegem-Kapelle en bij uitbreiding van heel Ledegem. Fietsers trekken er vaak de remmen dicht, maar ook echte Rollegemnaars komen er vaak over de vloer. Zo ook David Vangeenberghe, sinds jaar en dag coach van de minivoetbalploeg die de naam van het café draagt. “Lieselot, natuurlijk ken ik die. Wij gaan al jaren naar ‘Voskes’, ik heb nooit anders geweten. En ik eet enkel de préparé van daar. En ook haar man Xavier leerde ik kennen, hij is natuurlijk een stukje jonger dan wij, maar hij gaat vaak met ons fietsen. Ook een topkerel.”

David Vangeenberghe gaat ook vaak fietsen met Lieselots man Xavier: “Ik weet dat ze voorheen al kandidaat was, maar had niet in de smiezen dat ze dit jaar al opnames achter de rug had.” © ©2023 Jan Stragier

Ook David had al opgevangen dat Lieselot al eerder kandidaat was geweest voor deelname aan De Mol, maar hij vindt het dan weer niet verbazend dat het niet opviel dat ze er even tussenuit was. “Als je daar gaat, sta je daar natuurlijk maar een korte periode. En het is anders ook zo dat Xavier en Frida mee bestellen, dus zo eigenaardig is dat dus niet.”

David ziet wel een excellente kandidate in Lieselot. “Onderschat haar niet hé. Het is een doorzetter en ze is zeer clever. De proeven zijn ook best zwaar, fysiek, maar soms ook mentaal. Ik geloof dat ze het er goed van af zal brengen. Top dat ze dat gedaan heeft. En drie weken in Arizona verblijven, ik zou daar ook geen nee tegen zeggen.”

Mooi voor Rollegem-Kapelle

Henny Vandenweghe is het ‘buurmeisje’ van de familie Devos. Ook zij kent Lieselot goed en komt er vaak over de vloer. “Bij ons op het werk, hier op het stadhuis, is dit natuurlijk ook gespreksvoer. Ik ga straks op reis, ik zal jammer genoeg wat afleveringen missen. Maar ik ben fan van het programma en ja, ik zie in haar misschien wel De Mol zelf.”

“Lieselot is een pientere dame, ze zal daar zeker haar steek kunnen staan” (schepen Greta Vandeputte)

Eerste schepen Greta Vandeputte ademt ook Rollegem-Kapelle. “Ik ken Lieselot op twee vlakken. Ik ben uiteraard klant in de beenhouwerij, deze week ging ik wel nog niet langs. Maar dat komt er straks wel van. Lieselot is ook een actief lid van Ferm, onze landelijke vereniging. Daar leerde ik haar kennen als een pientere dame, ik denk dat ze goed haar steek zal staan. De Mol is een mooi programma, vol met vreemde wendingen. Maar wij krijgen natuurlijk niet alles te zien, ze zetten de kijker allicht ook vaak op het verkeerde spoor. Het feit dat ze moeiteloos iedereen om de tuin heeft kunnen leiden en drie weken uit de slagerij kon verdwijnen, toont al haar capaciteiten om als De Mol te fungeren. Er zullen wel vaak klanten binnen komen in de slagerij die haar tong willen pelen. Maar dat zal ze ook wel counteren. Vast staat dat heel Rollegem-Kapelle en bij uitbreiding heel Ledegem iedere zondag nu aan de tv gekluisterd zal zitten. En toch maar mooi dat we als kleine gemeente een kandidaat mogen leveren voor toch een van de bekendste en meest beklijvende tv-programma’s.”