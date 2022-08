Roeselaarse pornoster Jada Sparks spendeerde al 60.000 euro aan plastische chirurgie: “Ik voelde me altijd het lelijke eendje”

In de nieuwe reeks ‘Chasing Beauty’ op Streamz vragen de makers zich af of perfectie te koop is. In de reeks zien we ook de Roeselaarse Jada Sparks, die al een indrukwekkend aantal ingrepen liet doen door de plastisch chirurg. Als pornoster ligt de lat naar eigen zeggen hoog. “Maar ik doe dit vooral voor mezelf.”

Ze heeft nog een fulltime job, maar houdt die net als haar echte naam en eerdere deelnames aan tv-programma’s liever uit de media. Jada Sparks zit allesbehalve stil, want in het verleden runde ze een eigen schoonheidsinstituut en organiseerde ze missverkiezingen. Sinds een jaar is ze naast haar job ook actief op OnlyFans en in de porno-industrie. “Er komt veel prestatiedruk bij kijken”, weet Jada. “Ik ben 32 jaar, heb geen kinderen en toch beland ik al snel in de categorie van de MILF’s, de rijpere vrouwen. Ik zie het mezelf ook geen vijf jaar meer doen, want het is best intensief en de Belgische markt is ook klein om er fulltime van te leven. Hier hebben ze je al snel gezien.”

Indrukwekkend lijstje

Schoonheid en perfectie stond al altijd centraal in het leven van Jada. Sinds haar 18de ging ze al elk jaar onder het mes. Het lijstje is indrukwekkend. In het programma omschrijft ze botox als ‘the usual’, maar de rest is toch iets ingrijpender. Twee haartransplantaties, twee wenkbrauwliften, twee ooglidcorrecties, neuscorrectie, twee liplifts, kincorrectie, een kaaklijncorrectie, twee keer liposuctie aan de kin, twee borstvergrotingen, drie liposucties, bilimplantaten, een schaamlipcorrectie en twee keer een bilvergroting.

“En dat is nog niet eens de helft, gok ik”, grijnst Jada, die al meer dan 60.000 euro spendeerde aan haar looks. “Ik voelde me altijd al het lelijke eendje, zelfs al maakte mijn omgeving duidelijk dat het niet zo was. Op mijn 14de gaf ik al aan dat ik vanaf mijn 16de wilde sparen om op mijn 18de een borstvergroting te laten doen. Gaandeweg werd het een soort verslaving. Ook sociale media en celebrities leggen de lat hoog qua looks.”

Therapeutisch

En toch wil ze met haar deelname aan het Streamz-programma naar eigen zeggen geen promotie maken voor plastische chirurgie. “Voor mij zijn die ingrepen een vorm van zelfzorg. Ik ben lang diep ongelukkig geweest, maar ik probeer zoveel mogelijk van het leven te genieten. De ingrepen die ik doe, zijn ook weloverwogen.”

“Het is ook een misvatting dat ik niet tevreden ben met mezelf. Ik ben dat wél, maar elke keer als ik een ingreep doe, zie ik wel iets dat verbeterd kan worden. Het heeft dus niet zozeer met ijdelheid te maken, het is eerder iets therapeutisch. Natuurlijk krijg ik daar wel commentaar op, maar het is mijn lichaam en mijn geld. Van kritiek lig ik niet wakker.”

‘Chasing Beauty: Perfectie te koop?’, vanaf vrijdag 12 augustus te zien op Streamz.