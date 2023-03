Roeselaarse Jada Sparks vertelt bij Luk Alloo over haar leven als porno-actrice en escortdame: “Ik kan niet faken als ik de liefde bedrijf”

In Alloo SEXpliciet maakt Luk Alloo zondag kennis met Jada (32), ooit missfinaliste en schoonheidsspecialiste. Ze timmert nu aan haar carrière als porno-actrice en werkt ze als escorte.

Jada Sparks, die haar echte naam liever uit de media houdt, praat er openhartig. “In België doen weinig mensen dit werk, zo zijn ze snel bij mij uitgekomen. Ze waren vooral geïnteresseerd in de persoon achter Jada.”

In primetime op tv komen zal er natuurlijk voor zorgen dat ze ook meer herkend zal worden. “Maar dat neem ik erbij. Ik wilde ook mijn verhaal doen en tonen dat acteurs en actrices ook mensen zijn.”

Nooit meer verliefd

Jada speelde al in heel wat pornofilms, maar is nu ook aan de slag als escorte. Bij Alloo doet ze daar enkele opvallende uitspraken over. “Als ik de liefde bedrijf, ook al is dat met een klant die daarvoor betaalt, kan ik niet faken. Ik kus ook met mijn klanten.”

Zelf is Jada nog single en hoeft ze aan niemand rekenschap te geven. “Ik weet ook niet of ik nog in staat ben om op iemand verliefd te worden.”

Ondertussen lanceerde Jada ook een eigen online lingerieshop. “Dankzij de media-aandacht was ik meteen gelanceerd, ik kon me geen beter begin voorstellen.”

Jada kon ook al de aflevering bekijken die zondagavond op de kijker wordt losgelaten. “En ik ben er blij mee. Nu nog afwachten wat de rest denkt.”