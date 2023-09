Rode kaart voor Frauke (14) blijkt ticket voor The Voice Kids: “Hoop dat Metejoor mij zal begeleiden”

Op vrijdag 22 september waagt de Gullegemse Frauke Dewitte haar kans op het podium van The Voice Kids tijdens de tweede blind audition. Welke coach zal ze kunnen overtuigen? Pommelien Thijs, Coely, Laura Tesoro of Metejoor. Of alle vier? In het clubhouse van voetbalclub kdsn Heule zullen ze alvast op het puntje van hun stoel zitten wanneer hun doelvrouw Make it in America zal brengen. Je weet inderdaad maar nooit waar het haar kan brengen.

Een rode kaart! Frauke Dewitte (14) uit Gullegem kon het niet geloven toen de scheidsrechter haar die bestraffing onder haar neus stak. Het ongeloof veranderde al snel in dolle vreugde toen bleek dat die kaart haar ticket voor de ‘blind auditions’ van The Voice Kids op vrijdag 22 september was.

Rood!

“Ik had het totaal niet verwacht”, doet Frauke haar verhaal. “Terwijl we ons aan het omkleden waren, pompten we onszelf moed in voor de belangrijke wedstrijd. ‘Komaan! Focussen! We gaan die match winnen!’, riepen we tegen elkaar. Waarop onze trainer, mijn vader, binnenkomt en ons vertelt dat iemand de match zal filmen. Dat leek wel even bizar, maar al snel ging alle aandacht weer naar het voetbal. Tijdens de wedstrijd kreeg ik herhaaldelijk een waarschuwing dat ik niet meer mocht roepen naar mijn trainer, die mee in het complot zat en me opjutte. Dat was al eigenaardig. En toen opeens kreeg ik een rode kaart! Ik had nochtans zo mijn best gedaan om die te vermijden.”

Het was een onverhoopt geschenk. Vader Lorenzo en moeder Laurence Nef waren vanzelfsprekend op de hoogte. Frauke wist ook wel dat er een kans bestond op een selectie, want voor ze het heuglijke nieuws kreeg had ze al een lange weg afgelegd. “Om te beginnen moet je een hele vragenlijst invullen. Als dat voldoende is word je gevraagd een filmpje op te nemen waarbij je zingt. Dan volgt een auditie voor een jury waarbij je verschillende nummers moet brengen.”

Nu of nooit

Het is dus helemaal niet vanzelfsprekend om uitgekozen te worden als een van de 90 jongeren die mogen deelnemen aan de blind auditions. Voor Frauke was het nu of nooit. “Ik wou al zo lang deelnemen”, bekent ze. “Al sinds ik 8 jaar oud was. Volgend jaar ben ik te oud om deel te nemen aan The Voice Kids. Dus waagde ik mijn kans. Ik kan aan ieder meisje of jongen de goede raad geven zich in te schrijven. Als ze graag zingen en echt goesting hebben om deel te nemen. Aarzel dan niet en schrijf je in! Achteraf gezien moest ik dat al eerder gedaan hebben.”

“Ik hoop dat Metejoor mij zal begeleiden” Frauke Dewitte, kandidaat The Voice Kids

Dat ze geselecteerd is komt niet uit de lucht vallen. “Ik zing echt heel graag. Soms op de fiets als ik mijn oortjes op heb, of thuis waar en wanneer het kan. Mijn favoriete artiesten zijn Olivia Rodrigo en vooral Lauren Spencer Smith. Bij de Vlaamse artiesten kijk ik vooral op naar Pommelien Thijs en Metejoor.”

Metejoor

Laten die artiesten nu net twee van de coaches die Frauke moet proberen te overtuigen. “Ik hoop echt dat Metejoor mij zou begeleiden”, kijkt ze vooruit naar vrijdag. “Als je zijn video’s bekijkt, dan kan het haast niet anders of hij kan me super goede tips geven.”

Ondertussen kijken familie en vrienden even hard uit naar vrijdag als Frauke zelf. Haar voetbalclub kdns Heule maakt er tijdens de aflevering een feest van in het clubhouse. Haar vrienden, ze volgt de studies Maatschappij en Welzijn in de Rhizo Zorgkrachtschool in Kortrijk, wensen haar heel veel succes toe. Ook de danseressen van Studio Steps in Bissegem waar Frauke modern, street jazz en musical volgt zullen ongetwijfeld vol aandacht iedere beweging volgen. “Mijn tweelingbroer Mathias vindt het wel chill”, lacht ze. “Maar ik denk toch dat hij blij zal zijn als alle aandacht voor mij weer wat afneemt.”

Daar zal Mathias nog even moeten op wachten. Wie weet hoever Frauke uit de Bissegemstraat in Gullegem geraakt? Vrijdag gooit ze zich alvast in de strijd met Make It In America van Victoria Justice. Duimen maar.