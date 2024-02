Rik Verheye (37) emotioneel over overleden verslaafde vader in ‘Ik vraag het aan’: “Ik zit nog met zoveel vragen”

West-Vlaming Rik Verheye (37) wordt emotioneel als hij in ‘Ik vraag het aan’ over zijn vader praat, die leed aan een alcoholverslaving. “Ik zit nog met zoveel vragen”, bekent hij. Presentator en Verheyes vriend Niels Destadsbader (35) noemt het een van de meest ontroerende momenten uit de serie. “Rik en ik zijn vrienden, zijn tranen zijn oprecht.”

In het VRT1-programma ‘Ik vraag het aan’ kiest elke gast een nummer met een persoonlijk verhaal, zonder dat de andere gasten weten wie het heeft gekozen. Rik voelt zich ongemakkelijk en worstelt met zijn emoties als hij ‘Hurt’ van Johnny Cash selecteert, omdat het hem aan zijn vader doet denken.

Rik, doorgaans bekend om zijn komische rollen, vertelt nu over zijn vader die overleed toen hij zeven was. “Ik heb hem nooit echt gekend”, begint hij. “Maar toen ik ‘Walk the Line’ (een film over het leven van de Amerikaanse zanger Johnny Cash, red.) zag, dacht ik: Misschien is dat wel mijn vader. Hij onthult dat zijn vader stierf aan de gevolgen van zijn verslaving, wat hem diep heeft geraakt.

Onbeantwoorde vragen

De uit Knokke-Heist afkomstige acteur bekent dat hij het nummer vaak beluistert, vooral tijdens ritten naar huis langs de zee, waarbij het hem doet nadenken over zijn vader en onbeantwoorde vragen oproept: “Dan zet ik alle ramen open en zet ik het nummer op ‘repeat’. Elke keer opnieuw krijg ik kippenvel, omdat ik met zoveel vragen zit. Zou ik met hem overeen komen? Wat zou hij denken? Zouden we boel maken? Ik zal het nooit weten.”

“In zijn afscheidsbrief beloofde hij hij terug te komen. Hij heeft dat nooit gedaan”

Ondertussen is het dertig jaar geleden dat Riks vader de strijd tegen de verslaving verloor. Hij liet zich meerdere keren opnemen in een ontwenningskliniek in Pittem, maar dat mocht niet baten: “De laatste keer dat hij daar werd opgenomen, stuurde hij een soort van afscheidsbrief. Er stond op te lezen: Papa is even weg. Zorg goed voor je mama en ik kom gauw naar huis. Hij heeft dat nooit gedaan.”

Rik, hier met de andere gasten van de aflevering. © (VRT / Thomas Geuens)

Schoonste compliment

Ook presentator Niels Destadsbader koestert het emotionele tv-moment alleszins: “Rik zei me na de opnames dat hij ervan schrok dat hij zich zo had laten gaan op tv. Oké, wij zijn maten, maar door met mij te babbelen vergat hij even dat er camera’s rondom hem stonden. Dat vind ik het schoonste compliment dat ik kon krijgen in dit programma. De tranen die komen zijn oprecht. Muziek is de beste psycholoog, en dat bewijzen we met ‘Ik vraag het aan’ meermaals. Het is mooi hoe een nummer kan omschrijven hoe je je voelt en je terug kan brengen naar een herinnering.”