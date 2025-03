Rien Deleu (38) speelt gastrol in komische politiereeks ‘Chantal’: “De opnames waren hoogdagen”

In de derde aflevering van de komische politiereeks Chantal duikt een Torhoutenaar op. Rien Deleu speelt een talentrijke, lokale voetballer die in elkaar geslagen wordt. Dus moet hoofdrolspeelster Maaike Cafmeyer als eigenzinnige politievrouw zien uit te vissen wie die aanval op zijn kerfstok heeft. Kijken kan vanaf donderdag 13 maart via Streamz.

Rien (38) woont met zijn vrouw Lien Degroote (38), hun zoon Daan (9) en hun dochter Sam (8) in de Onze Lieve Vrouwstraat. Hij is zorgleerkracht aan de vrije basisschool De Revinze op de wijk Don Bosco. In zijn vrije tijd speelt hij geregeld toneel eind dit jaar weer eens bij Sint-Rembert en maakt leuke reclamefilmpjes voor bedrijven en organisaties. Ook is hij een van de zangers van de partyband De Toâpe Geraapte.

Met Wim Opbrouck

Hoe hij in de cast van Chantal is beland? Rien: “Via de uit Torhout afkomstige Maaike Cafmeyer. In de zomer van 2023 speelde ik samen met haar in het totaalspektakel Jeanne Panne in Nieuwpoort, geregisseerd door Bart Cafmeyer, eveneens oud-Torhoutenaar. Zo leerden Maaike en ik elkaar kennen. Ze heeft mijn naam doorgegeven voor een gastrol in Chantal en de bal is aan het rollen gegaan. Ik mocht auditie doen en werd goed bevonden. Vorig jaar in mei hadden voor mij de eigenlijke opnames plaats: eentje overdag en twee ’s nachts. Die opnames waren hoogdagen. Je reinste topmomenten! Ik mocht samen met Wim Opbrouck spelen, een acteur naar wie ik enorm opkijk. Dat was uniek voor mij. Ik ben niet snel nerveus, maar toen ik Wim ontmoette, liep er toch even een rilling over mijn rug.”

“Die man is echter zó aimabel en innemend dat mijn zenuwen bijna instant weer wegebden. Hij vertolkt een man die in het ziekenhuis aan mijn bed staat.”

“Ook Maaike Cafmeyer is een grote dame. Altijd even sympathiek en nooit uit de hoogte.”

Wel 20 keer neerzijgen

Rien heeft het resultaat van zijn acteerprestatie zelf nog niet gezien, maar schat dat hij in totaal ongeveer vijf minuten in beeld zal komen. “In de serie staat het fictieve dorp Loveringem centraal”, vertelt hij. “In werkelijkheid had een deel van de opnames aan het voetbalveld van de gemeente Alveringem plaats. De kantine in de buurt waarvan ik in het verhaal als voetballer klappen krijg, werd tot de miniemste details aangekleed als kantine van Loveringem. Niets, maar dan ook niets werd aan het toeval overgelaten.”

“Bijna elke scène heb ik wel 20 keer moeten overdoen. Dat was nodig om ze vanuit de juiste camerastandpunten in te blikken. Het betekent dat ik dus ettelijke keren heb moeten neerzijgen. Ik had wel valkussentjes onder mijn kleren, maar na verloop van tijd krijg je toch blauwe plekken van op het beton te vallen. Er werd duidelijk van mij verwacht dat ik tegen een stootje kon.” (lacht)

“Ik diende tevens een bodempje bier te drinken. Na meer dan 15 keer lag die drank me danig op de maag. Ik kreeg buikpijn. Het bier bevatte weliswaar geen alcohol, maar het was lauw en ik heb er zeker twee liter van gedronken.”

Zonder nepbloed

Ondanks de blauwe plekken en het lauwe bier zou Rien direct weer ja zeggen mocht hij de kans krijgen om een rol in Chantal of een andere reeks te spelen.

“Stiekem droom ik ervan om in Nonkels, die andere komische serie, te mogen meedoen. Een klein rolletje zou super zijn. Maar voorlopig lukt het me niet.”

Tijdens de opnames heeft Rien zijn ogen goed de kost gegeven. “Ik kreeg een uitgelezen kans om te zien hoe het er op de set van een tv-reeks aan toe gaat en heb die kans niet laten liggen. Ik heb de grote klasse van de beroepsacteurs mogen aanschouwen. Ik heb ook kunnen vaststellen dat sommige zaken pas achteraf aan de beelden worden toegevoegd. Zo moest ik na mijn pak slaag in principe bloeden, maar er kwam geen nepbloed aan te pas. Dat bloed werd pas nadien op de beelden gemonteerd. Het is niet te geloven waartoe men tegenwoordig technisch in staat is.”

“Of ik zelf ooit voetballer ben geweest? Eventjes maar, want ik had er in tegenstelling tot mijn broers totaal geen talent voor.”