Regisseur Laura Van Haecke debuteert met serie ‘Hacked’: “Ik wil jongeren antwoorden bieden”

Vanaf maandag kun je kijken naar ‘Hacked’, de eerste serie van regisseur Laura Van Haecke. “De reeks is specifiek gericht naar jongeren, voor wie er vandaag maar weinig televisie wordt gemaakt. Ik wou vooral een reeks creëren die herkenbaar is voor hen en die hen antwoorden biedt.”

Laura Van Haecke (30) groeide op in Kortemark. Nu woont ze in Brussel, waar ze vijf jaar geleden afstudeerde als regisseur. De voorbije jaren maakte ze vooral commercials en videoclips, onder meer voor de Portugees-Belgische rapster Blu Samu. Op het Palm Springs International Film Festival en het jeugdfilmfestival JEF viel ze eerder dit jaar in de prijzen met haar kortfilm Howling, die in Ichtegem is gefilmd.

Stilstaan

MetHacked heeft Laura nu haar eerste serie klaar. “Die gaat over drie vrienden die worden afgedreigd door een hacker. Willen ze niet dat hun persoonlijke informatie te grabbel wordt gegooid, dan moeten ze bepaalde opdrachten vervullen. Zo belanden ze in een emotioneel spel dat een zware impact heeft op hun levens”, verklapt ze alvast. “Zelf heb ik mij maar op vrij late leeftijd een smartphone aangeschaft. Ik moest mij toen echt aanpassen aan de mogelijkheid om constant bereikbaar te zijn, wat nu zelfs voor velen een verwachting is. Die gedachte roept bij mij een zekere tristesse op en met de serie wou ik jongeren oproepen om daar ook even bij stil te staan. Zij gaan volgens mij vaak té gemakkelijk om met het internet en sociale media, en dat juist in die levensfase waarin ze heel hard op zoek zijn naar hun eigen identiteit.”

Herkenbaar

Toen productiehuis Dingie haar vroeg om een serie te maken voor deze doelgroep, had Laura dus al gauw enkele ideeën klaar. Ze schreef het scenario voor Hacked overigens zelf, samen met Una Kreso. “Ik vind het sowieso belangrijk dat er ook voor jongeren televisie wordt gemaakt. Naast die hedendaagse technologie komen er nog andere thematieken aan bod waar zij misschien mee worstelen, zoals rouw, schaamte, een missende ouder, prestatiedruk en queerness. Met de reeks wou ik vooral herkenbaarheid opwekken bij die jonge kijkers, zodat zij antwoorden krijgen, troost vinden of zelfs dingen leren”, vertelt de regisseur.



De serie telt tien korte afleveringen van telkens een kwartier, die vanaf maandag 3 januari te bingewatchen zijn op Streamz. Later komt de reeks ook beschikbaar op GoPlay.