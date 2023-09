Regisseur en scenarist Charlie Dewulf duikt op in ‘Celebrity Masterchef Vlaanderen’: “Ik stond bij die chefs echt te stérven”

Voor één keer is Charlie Dewulf (29) te zien vóór de camera’s. De kleurrijke regisseur duikt straks op in ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’ op Play4, naar eigen zeggen een flink stuk buiten hun comfortzone. Onbewust normaliseert die op het programma ook mentale gezondheid en non-binariteit. “Gender maakt niets uit bij koken.”

“Ik had twéé keer last van het oplichterssyndroom”, grijnst Charlie, met roots in Menen. “Ik ben geen masterchef en al zeker geen celebrity.” Er valt wel iets over te zeggen, want voor kijkend Vlaanderen is Charlie een nobele onbekende. Maar als regisseur kan die wel al stevige adelbrieven voorleggen in de vorm van gelauwerde jongerenreeksen als brak en Liefdestips aan mezelf. “In december kreeg ik een telefoontje of ik interesse had in koken. Ik zei van wel omdat ik nooit had gedacht dat ze me effectief gingen kiezen. Maar toen ik hoorde dat ik er bij was, was ik natuurlijk wel meganerveus. Van de andere kandidaten was Hakim Chatar de enige die ik kende, omdat hij een rol had in Liefdestips aan mezelf. Maar ik was vrij snel gerustgesteld toen ik zag wie er deelnam. Wel gek: in het middelbaar danste ik op Das Pop (met Bent Van Looy, red.) en luisterde ik naar Linde (Merckpoel, red.) op de radio. Om dan plots naast hen te staan in een wedstrijd, is wel heel spannend.”

Mentor

Charlie verdedigt er de West-Vlaamse eer, samen met Wim Willaert. “Wat een schat van een man! Echt, die zegt altijd waar het op staat en is keihard zichzelf. Hij was zowat de pater familias en was heel zorgzaam naar iedereen toe. Ook de juryleden trouwens. Doorgaans sta ik op een set in de mentorpositie, nu was dat compleet omgekeerd.”

Er waren ook nog enkele andere stressfactoren. “Ik heb jarenlang last gehad van mijn darmen en kon geen melk, kaas en tarwe verdragen. Botersaus maken met kokosroom… het is niet simpel, maar mijn gebrek aan kennis was soms een rijkdom in het programma, omdat de jury mijn experimenten wel apprecieerde. Bovendien bleek kort voor de opnames dat mijn allergieën te wijten waren aan het eten van eieren, linzen en soja. Dus moest ik mijn vegetarische levensstijl plots helemaal omgooien. Na al die jaren weer koken met vlees en vis was op zijn zachtst gezegd wel een aanpassing.”

Eten als troost

Bovendien had Charlie heel weinig ervaring. “Mijn Brits lief heeft mij leren koken met Ottolenghi. Vorig jaar, toen ik mijn beide ouders verloor op korte tijd, slonk mijn zin om te koken en herviel ik in het constant bestellen van ongezond eten. Maar hij kookte een paar gerechtjes als troost, samen met vrienden en dat heeft me er anders doen naar kijken. Lekker eten kan echt mensen samenbrengen. Zelf groeide ik op met een eerder klassieke keuken. Mijn mama was voltijds kleuterleidster, dus werd er vooral efficiënt gekookt. Het enige dat ze van kruiden gebruikte, was peper en zout. Maar het moet gezegd: het was wél altijd heel lekker.”

“Ik had nood aan mijn verstand op nul. Ik heb ineens alles gezien van… Star Wars”

Een dag voor de opnames werd er een testaflevering gedraaid. “Dat was echt… (blaast) Ik dacht: Aan wat ben ik in godsnaam begonnen? Het enige wat ik wilde was die eerste aflevering overleven, al de rest was een cadeau. Want toen ik voor die chefs moest staan, was dat echt stérven. Echt, dan is een draaidag als regisseur toch net iets minder stressvol. En het zotte is dat die chefs na hun draaidag nog een shift deden op restaurant of nog een DJ-set gingen draaien.”

Zelfvertrouwen

Voor Charlie is het een waanzinnig jaar geweest. Een dag na de opnames van Liefdestips aan mezelf stapte hun mama uit het leven. Midden in de montage ervan verloor Charlie hun vader, ook aan zelfdoding. Kort voor de opnames kwam dat verdriet weer naar boven, toen een goeie vriend ook uit het leven stapte. “Laat ons zeggen dat ik weinig mentale ruimte had. Maar ik ben tegelijkertijd ook trots dat ik mild kon zijn voor mezelf tijdens de opnames van Celebrity MasterChef Vlaanderen. Ik heb tussen de opnamedagen veel gemediteerd, geslapen en had nood aan mijn verstand op nul. Ik heb daardoor voor het eerst alles gezien van… Star Wars.”

Charlie heeft naar eigen zeggen geen spijt van hun deelname. “Integendeel, zelfs. Ik heb er ook uit geleerd. Dat alle problemen oplosbaar zijn. En als je je smijt, het wel goed komt. Want ik moet bekennen dat ik het moeilijk had, door een gebrek aan zelfvertrouwen. Maar Nick (Bril, een van de juryleden, red.) stelde me toen heel snel gerust en zei dat ik al tien procent beter zou presteren als ik dat gevoel aan de kant zou schuiven. En dat klopt ook wel. Ik doe tegenwoordig vaak aan gewichtheffen, en denk vaak: fuck, kan ik dat wel aan, 70 kg? Maar als je die zorgen aan de kant schuift en het gewoon doet, dan lukt het.”

Kleurrijk

De aandachtige lezer merkte het misschien al aan de voornaamwoorden, maar Charlie is non-binair, waarbij die zich niet voelt passen binnen de klassieke tweedeling man en vrouw. “Ik had het op voorhand gevraagd of ik dat moest benoemen, maar de programmamakers zeiden van niet omdat je gender nu eenmaal niets uitmaakt bij koken. En dat vond ik wel verfrissend omdat het vaak het eerste is wat over mij gezegd wordt. Ik ben nu eenmaal meer dan mijn gender, bijvoorbeeld een kleurrijke West-Vlaming.” (glimlacht)

Wie overigens wacht op nieuw werk van Charlie, moet wat geduld hebben. “Ik werk aan een nieuwe reeks met Joke De Bruyn en schrijf ook aan een non-fictieproject waarin ik het verhaal van mijn ouders verwerk. Daarbij wil ik de tools delen die mij toen geholpen hebben, zoals humor. Maar sowieso duw ik eerst even de pauzeknop in. Het was een heftig jaar en ik ben blij dat ik eerst weer wat regelmaat in mijn leven krijg. Of Erik Van Looy mag bellen voor De Slimste Mens? Tuurlijk, ik kan niet koken én niet quizzen, dus dat kan er ook wel bij.” (lacht)