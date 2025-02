Red Sebastian maakt favorietenrol waar en vertegenwoordigt ons land (en onze provincie) op het Eurovisiesongfestival

Hij was de gedoodverfde favoriet en hij maakte het ook helemaal waar: Red Sebastian ofte Seppe Herreman uit Oostende mag dit voorjaar met zijn nummer ‘Strobe lights’ naar het Eurovisiesongfestival in Zwitserland.

Acht artiesten gingen de afgelopen weken voor dat felbegeerde plekje op het Eurovisiesongfestival, maar al vrij snel was duidelijk dat Red Sebastian torenhoog favoriet was. Ook in de finale van Eurosong wist hij met zijn song ‘Strobe lights’ de kijkers thuis en de jury het meest te overtuigen.

Red Sebastian, dat is de artiestennaam van Seppe Herreman (25 jaar) uit Oostende. Met zijn song ‘Strobe lights’ zal hij ons land vertegenwoordigen op het grote Songfestivalpodium in mei. ‘Strobe lights’ is qua sound een ode aan de dreunende beats van de ravecultuur uit de jaren 90. ‘Strobe lights’ beschrijft het relaas van een opwindende en spannende clubnacht waarvan je weet waar hij begint maar niet waar hij eindigt.

Huzarenstukje

Het nummer is op zangtechnisch vlak een huzarenstukje: het toont heel bewust alles van het vocale kunnen van Red Sebastian, zowel in de hoge als lage registers. Met zijn verbazingwekkende stem wil de zanger in Bazel dus graag het verschil maken. Red Sebastian schreef het nummer zelf, samen met Billie Bentein, Ameerah A. Roelants en Willem Vanderstichele.

Seppe zette als Red Sebastian opnieuw een puike prestatie neer. © © VRT – Jokko

Seppe was onder de indruk: “Ik ben helemaal aan het trillen. Ik wil graag mijn ouders, manager en iedereen achter de schermen bedanken. Maar vooral mijn oma: zij overleed net toen ik hoorde dat ik mocht deelnemen aan Eurosong. Maar ze is er sowieso bij.”

Het Eurovisiesongfestival vindt dit jaar plaats in Bazel, Zwitserland. Vorig jaar ging de overwinning naar de Zwitserse artiest Nemo. De twee halve finales staan geprogrammeerd op dinsdag 13 en donderdag 15 mei, de grote finale op zaterdag 17 mei. Red Sebastian treedt voor België op in de eerste halve finale.