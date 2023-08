QR-code op de bil, examen in volle vlucht en militair die speurders aanvalt… West-Vlamingen stelen straks show in ‘Klopjacht’

In een nieuw seizoen van ‘Klopjacht’, dat op 3 september start, duiken enkele opvallende West-Vlamingen op.

14 doodgewone Vlamingen zeggen van de ene dag op de andere hun dagelijkse leven vaarwel en beginnen aan een trip vol adrenaline, spanning en emotie. In een nieuw seizoen van Klopjacht worden ze binnenkort opgejaagd wild. Wanneer je achternagezeten wordt door de allerbeste jagers in een klein land als België is de vraag niet: hoe ver vlucht je? Maar wel: hoe ver ga je? Want hoe blijf je 17 dagen lang uit handen van een ervaren team van topspeurders? En wat als je ergens compleet gedesoriënteerd wordt gedropt en je meteen al je plannen moet aanpassen omdat je je bagage moet achterlaten? Vorige jaar wonnen de speurders, zijn de voortvluchtigen hen dit jaar te slim af?

Slaagt Chloé er in om haar examen te vluchten terwijl ze op de vlucht is? © Play4

Tussen de vluchters zien we drie West-Vlamingen opduiken. Allereerst is er Chloé (26) uit Knokke. Ze zit in haar laatste jaar Geneeskunde, droomt ervan zich aan te sluiten bij Artsen Zonder Grenzen en hulpverlening te doen in het buitenland. Ze is heel sportief en gaat vaak lopen en zwemmen. Tijdens Klopjacht heeft ze nog één examen af te leggen en dit wil ze zeker niet missen, ongetwijfeld een risico.

Polle vatte het plan op om de speurders te saboteren. © Play4

Ook van de kust: Polle uit Bredene (42). Hij heeft zijn vlucht met militaire precisie voorbereid, inclusief een uitgebreid plan om HQ lam te leggen. Polle werkt als marinier voor defensie, heeft een gezin en is een echte familieman. Hij is heel fier op zijn werk en zal zijn ervaring en technieken proberen te gebruiken tijdens Klopjacht.

Met een tattoo van een QR-code konden ze contact houden met het thuisfront. © Play4

Tenslotte zien we Katrien (55) uit Geluwe en Yves (38) uit Wevelgem. Opvallend: Katrien heeft een QR-code op haar bil getatoeëerd. Via de code kunnen ze hun netwerk contacteren. Katrien heeft 15 jaar lang een café uitgebaat waar Yves vaste klant was, ondertussen beschouwen ze elkaar al jaren als moeder en zoon. Katrien is een West-Vlaamse spraakwaterval dat haar mannetje kan staan. Yves is zaakvoerder van Dakwerken Cooreman, het belangrijkste in zijn leven is zijn gezin.

‘Klopjacht’, vanaf 3 september op Play4 en GoPlay.