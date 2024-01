Publiek beslist of surfer Kamiel (11) naar buitenland moet verhuizen

In ‘Wat Zou Jij Doen?’ bij VTM zien we op donderdag 25 januari hoe de jonge surfer Kamiel Deraeve uit Oostduinkerke het lot van zijn carrière legt in Karen Damen en een publiek.

In ‘Wat Zou Jij Doen?’, elke donderdag bij VTM, biedt Karen Damen eerste hulp bij keuzestress. Ze legt het lot van twijfelaars die voor een groot of klein, maar vaak life changing dilemma staan in de handen van 250 wildvreemden. Het publiek in de zaal stemt en beslist, en die keuze is definitief en bindend. Geen makkelijke opdracht voor de stemmers, want de verrassende, opvallende en soms ook ontroerende verhalen van de twijfelaars maken al snel duidelijk dat de meeste dilemma’s méér dan twee kanten hebben…

In de aflevering van donderdag zien we hoe de 11-jarige Kamiel één grote droom heeft: professioneel surfer worden en een plaats in de absolute wereldtop veroveren. Om die droom na te jagen traint hij volop, maar de golven van de Belgische Noordzee zijn intussen klein bier voor het jonge surftalent. Maakt Kamiel, die al deelnam aan het WK en EK surfen, binnenkort de golven van Fuerteventura onveilig? Het publiek beslist.

‘Wat Zou Jij Doen?’, op donderdag 25 januari om 20.40 uur bij VTM en ook op VTM GO.