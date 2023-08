Profwielrenner Jelle Wallays samen met vriendin Vé te zien in ‘Met Vier in Bed’: “Onze troef? Ontbijt van topsporter”

Profwielrenner Jelle Wallays (34) en zijn vriendin Vé David (31) houden sinds september 2019 B&B KOOON in Staden open. Het koppel zag daarmee een droom in vervulling gaan. Voor Jelle is het een ideale bliksemafleider van het drukke leven als wielrenner en voor Vé is het een perfecte combinatie met haar beroep als zelfstandig interieurarchitect. Volgende week is het koppel te zien in het VTM-programma ‘Met Vier in Bed’.

Voor zowel Jelle als Vé was het altijd al een droom om een B&B uit te baten. “Eigenlijk was het de bedoeling om ermee te starten na mijn wielercarrière”, opent Jelle, die momenteel actief is bij het Franse Cofidis, het gesprek. “Uiteindelijk werd die droom al in september 2019 werkelijkheid, toen we op zoek waren naar een investering en het pand naast dat van mijn ouders ineens te koop stond. We twijfelden niet en hebben er één grote B&B van gemaakt.”

“Als zelfstandig interieurarchitect doe ik hoofdzakelijk freelancewerk voor schrijnwerkers en architecten”, pikt Vé, die de gastvrouw is van de B&B, in. “De combinatie van beide jobs is zeker haalbaar, maar vooral erg leuk. Vooral de afwisseling tussen horeca en interieur bevalt me enorm. Ik heb vroeger altijd een vakantiejob gedaan in een restaurant aan de kust. Werken in de horeca spreekt me dus wel aan, maar ik heb er nooit mijn hoofdberoep van willen maken. Vooral het sociaal contact vind ik leuk, en ik merk nu dat dit ook bij Jelle een grote drijfveer is. Ook hij is zeer sociaal en slaat graag een babbeltje met de mensen. Ik voel alleszins dat hij met plezier een grotere rol in de B&B op zich zal nemen na zijn wielercarrière.”

Nooit alleen thuis

B&B KOOON telt drie ruime kamers met telkens een eigen badkamer. “Bij ons staat kwaliteit boven kwantiteit. Jelle en ik wonen ook in de B&B, waardoor het ontbijt zich afspeelt in de keuken en de living een gemeenschappelijke ruimte is. Dat was een bewuste keuze: het is algemeen geweten dat je als partner van een wielrenner immers vaak alleen thuis zit. Zo is dat ‘probleem’ ook weer van de baan”, lacht ze.

De B&B van Jelle en Vé is gelegen in het rustige Staden. Een absolute troef, klinkt het bij beiden. “We zijn centraal gelegen in West-Vlaanderen. Dat maakt het interessant voor uitstapjes overdag, maar ’s avonds keren onze gasten wel terug naar de rust. Een andere troef is ons ontbijt. We vinden het allebei zeer belangrijk dat de gasten rustig kunnen tafelen en we bieden ook gezonde alternatieven aan. Dat wordt zeker geapprecieerd, want velen zijn benieuwd naar wat een topsporter zoal eet als ontbijt. Dat laten we hen hier graag ontdekken.”

‘Met Vier in Bed’

Nadat VTM in 2019 de stekker uit Met Vier in Bed had getrokken, keerde het programma deze zomer toch terug. Al heel wat B&B’s passeerden ondertussen de revue en volgende week is B&B KOOON aan de beurt. “We hebben de makers van het programma zelf gecontacteerd”, doet Jelle het verhaal over hun deelname. “Aangezien ik niet vaak thuis ben, stelden we wel als voorwaarde om de opnames te plannen op een moment dat ik zeker aanwezig was.”

“We zijn gestart vlak voor de corona-uitbraak, waardoor we al vrij snel de deuren tijdelijk moesten sluiten. Hierdoor hadden we het gevoel dat de mensen ons vergeten waren. Toen bekend raakte dat Met Vier in Bed terugkwam, leek het ons een opportuniteit. Het is een uniek concept en de reclame die het oplevert, is uiteraard mooi meegenomen.”

Vé vult aan: “Bij de opstart hebben we niet veel aan prospectie gedaan. We hebben vooral onze eigen interpretatie van een B&B uitgewerkt zonder ons aan anderen te spiegelen. Dankzij het programma kennen we nu ook de mening van andere B&B-uitbaters en hebben we eens kunnen zien hoe het er bij hen aan toe gaat. Het was een leerrijke ervaring.”

Verder uitbreiden

Wat de verdere ambitie voor B&B KOOON betreft zit het koppel op dezelfde golflengte. “Het is onze bedoeling om nog meer te groeien en nog wat uit te breiden. Wellicht is dat iets voor na mijn sportieve carrière. Nu ben ik einde contract, maar de besprekingen voor volgend jaar zijn volop aan de gang”, besluit Jelle.