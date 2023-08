Poperingse Tine (31) gaat in Barcelona op zoek naar de liefde voor VTM 2-programma ‘Ik Swipe Je’: “Topdate meegemaakt!”

De Poperingse Tine Sticker (31) gaat in het VTM 2-programma ‘Ik Swipe Je’ op zoek naar de liefde in het buitenland. In ‘Ik Swipe Je’ op VTM 2 trekken zes duo’s van vrijgezelle vrienden de wijde wereld in en via online dating gaan ze daar op zoek naar liefde. “Daten in het buitenland verruimt je blik op de wereld”, zegt Tine. Samen met vriendin Pauline trok ze naar Barcelona.

“Een vriendin tagde Pauline en mezelf in de oproep van VTM waar ze op zoek waren naar twee single vriendinnen die houden van het buitenland en klaar waren om te daten. Samen op reis gaan sprak ons eigenlijk wel aan, dus waagden we onze kans. Pauline woont in Antwerpen en ik woon in Poperinge, dus werd een zoom-vergadering op poten gezet waarbij we meer uitleg kregen over het programma”, vertelt de Poperingse Tine Sticker (31). Ze is make-upartieste voor MAC Cosmetics en is spirituele coach bij Maangodinnen.

“Pauline leerde ik kennen via mijn spirituele maangroep Maangodinnen. Ze leek mij een ideale reisgezel, omdat we elkaar het beste gunnen. Tijdens onze reis waren er gezamenlijke activiteiten, maar ook uitstappen die we afzonderlijk delen. Het werd een heel leuke reis voor ons.”

Pilootaflevering

“Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Pauline en ik zouden deelnemen aan de pilootaflevering en eigenlijk niet te zien zouden zijn in het effectieve seizoen dat op televisie komt. De crew vond ons een leuk duo en ze vroegen ons of onze deelname een onderdeel van de afleveringen mocht worden. We vonden dat allebei geen probleem en zo zag je ons dus afgelopen zaterdag op VTM 2”, vertelt Tine.

“Ik kan zeggen dat het één van de leukste dates werd die ik ook heb ervaren”

“Het was een bijzondere gebeurtenis zowel het programma op zich – het daten in het buitenland -, maar ook met de crew was het bijzonder. Het was een heel fijne groep mensen. Voor Pauline en ik lag de focus vooral op ons amuseren. We kregen de opdracht om al in België wat op zoek te gaan naar Tinderdates in Barcelona en zo hadden we een 12-tal dates klaarstaan. Zelf ben ik uiteindelijk op twee dates gegaan. Er was één dubbeldate met Pauline en er was één solo-date in het Citadelpark in Gent. Om te weten hoe dat allemaal is verlopen, moet je natuurlijk naar het programma kijken. Ik kan wel zeggen dat het één van de leukste dates werd die ik ook heb ervaren.”

De twee vriendinnen in Barcelona. © gf

Verhuizen

Tine blikt tevreden terug op haar deelname aan ‘Ik Swipe Je’. “Zelf was ik altijd wel van plan om naar het buitenland te verhuizen. Ik woonde al twee jaar in Australië en ik woonde ook al in Finland. Wanneer ik in België op date ging, merkte ik al vlug dat mijn partners de stap naar het buitenland niet echt zagen zitten. In het buitenland een partner zoeken, is misschien de oplossing. Daten in het buitenland verruimt ook je blik op de wereld. Je leert een andere manier van leven kennen en ontdekt fascinerende verhalen. De stap naar het buitenland zal ik zetten, maar het is nog even uitkijken naar waar ik wil trekken. Door het programma heb ik ook ontdekt dat Barcelona echt een heel leuke bestemming is.”