Politiezone VLAS vanaf woensdag te zien in VTM-serie ‘Helden van hier’

Het afgelopen jaar werden een 20-tal agenten van de interventieteams van de politiezone VLAS intensief gevolgd door productiehuis Geronimo voor de populaire serie ‘Helden van hier’. “Ze bleven voornamelijk op de achtergrond terwijl wij ons werk deden”, vertelt agent Rebecca Ryckebosch. Op woensdag 28 december, om 20 uur, wordt de eerste van acht afleveringen uitgezonden op VTM.

“De sfeer en de cultuur van het korps wordt mooi in beeld gebracht met een gezonde mix van verschillende soorten interventies, wat natuurlijk niet evident is. Net wanneer de crew aan het filmen is, moet er een interessante melding binnenkomen en heb je ook nog eens toestemming nodig van de betrokkenen. Daarnaast mochten we sommige beelden niet gebruiken omdat ze nog voor de rechtbank moeten verschijnen”, verduidelijkt korpschef Filip Devriendt.

Uitkijken naar reacties

Voor onze “acteurs” was het even wennen om zichzelf in beeld te zien. De politiezone VLAS medewerkers kregen de eerste aflevering eerder al te zien in première in het Arenatheater van de Schouwburg. “Nu is het uitkijken naar de reacties van onze familie, vrienden en collega’s, maar na het zien van de eerste aflevering heb ik een sterk vermoeden dat het positief zal zijn”, zegt Davy Saelens.

Mensen helpen

Vooral de insteek “helden van hier” was voor het korps belangrijk. “Daarom waren ook veel van ons geïnteresseerd om mee te doen aan dit programma, om de menselijke kant van de politie te laten zien”, aldus Rebecca. “We zijn er om mensen te helpen, niet alleen om boetes uit te schrijven of repressief op te treden. We hopen zo de publieke opinie – zeker na een lastige coronaperiode – bij te sturen naar hoe het er werkelijk aan toe gaat bij de politie”, vult Marco Gryson aan.