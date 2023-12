“Plots kent iederéén je, tot De Mol begint”: deze twee West-Vlamingen gingen Guga Baúl al voor als Slimste Mens ter Wereld

Komiek Guga Baúl is de derde West-Vlaming die zich de Slimste Mens ter Wereld mag noemen. De eer viel eerder al te beurt aan Wouter Deprez en Xavier Taveirne.

“Door de Comedy Cup speelde ik al veel”, aldus komiek Wouter Deprez, die in 2006 de Slimste Mens won. “Maar na mijn deelname was het opeens next level. Opeens kon ik ook in zalen als de Capitole spelen, wat voordien ondenkbaar was. Het was dus zeker een duwtje in de rug.” Vaak wordt er hij niet meer op aangesproken. “Meer nog: soms vragen ze al eens waarom ik niet meedoe. Dan moet ik uitleggen dat ik het al eens gewonnen heb.” (lacht)

Zwart gat

Bij nieuwsanker Xavier Taveirne ligt het met zijn overwinning in 2017 nog iets verser in het geheugen bij het grote publiek. “De mensen noemen mij nog regelmatig Slimste Mens”, aldus Xavier. “Voor mijn carrière heeft het niet zozeer iets gedaan, maar het programma was wel een ongelooflijke accelerator in bekendheid. Nu, dat duurt ook maar tot De Mol begint. Ik weet wel nog dat ik in januari in een zwart gat viel. Je hebt heel even het gevoel dat iedereen om je geeft, en dan valt dat wel weer weg. De Slimste Mens heeft geweldig veel impact, ja.”

