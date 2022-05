Play4 filmt nieuw televisieprogramma op rommelmarkt De Tassche in Roeselare

Na drie jaar stilte was het zaterdag op de koppen lopen op de rommelmarkt op De Tassche. Ook Play4 was van de partij met opnames voor een nieuw televisieprogramma.

Heb je een koopje gedaan op een rommelmarkt en ben je benieuwd hoeveel het waard is, dan kan een nieuw televisieprogramma hulp bieden. Play4 is op zoek naar vintage, antiek en brocante liefhebbers. Op rommelmarkten komt de crew bezoekers interviewen die graag willen weten hoeveel die prachtige vaas die ze erfden nu echt waard is en die aan de juiste prijs willen verkopen.

Zaterdag deed de televisieploeg opnames op de rommelmarkt op de Tassche met onder andere Dominique Persoone als special guest. Het event is een van de grootste in de regio en verkopers en bezoekers waren er al vanaf vijf uur ’s morgens als de kippen bij. Tot laat in de namiddag liepen de Krommestraat en de vele zijstraten van de wijk vol kijklustigen. Heel wat standhouders waren in hun nopjes want er werd blijkbaar ook heel goed verkocht.

Blijven hangen

Veel snuisteraars hebben hun rommelmarkt duidelijk gemist want honderden bezoekers bleven maar al te graag hangen aan de bar van de basisschool op de Tassche, en afdeling van de Spanjeschool in Roeselare.

(BCR)