Pijnlijk! Charlotte uit Middelkerke sneuvelt vlak voor finale Big Brother

Game over voor Charlotte Denamur uit Middelkerke. Vlak voor de grote finale van Big Brother op zaterdagavond moest ze naar huis.

Charlotte Denamur had als eerste een ticket voor de finaleweek van Big Brother beet, maar moet nu opstappen. Begin januari stapte ze het huis binnen, naar eigen zeggen omdat ze op zoek was naar wat afleiding na de dood van haar vader. Al snel werd Charlotte een publiekslieveling, al was niet iedereen even mals voor haar online. Voor Charlotte zelf was het een rollercoaster van emoties. Zo kreeg ze vorige maand onverwacht het bezoek van haar moeder. Tijdens een spannend moment raakten nu de drie finalisten bekend. Charlotte verliet het huis met opgegeven hoofd. Een volledig verslag zie je vanavond om 22.35 uur op Play4.

Bekijk hieronder de video van haar exit: