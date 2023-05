Piet Huysentruyt heeft heuglijk nieuws: “Ik word voor het eerst opa op mijn zestigste”

Piet Huysentruyt wordt op zijn zestigste voor het eerst opa. “Dit geeft me een formidabel gevoel.”

Cyriel Huysentruyt (32), de zoon van Piet, en zijn partner verwachten hun eerste kindje. “Ja, ik word opa. Iedereen weet dat ik op een kleinkind zat te wachten. Dit geeft me een formidabel gevoel. Het zal niet meer ‘Piet en Véro’ zijn, maar ‘grootvader en grootmoeder’. De baby wordt al snel verwacht, maar op vraag van Cyriel geef ik geen details. Ik respecteer zijn privacy”, zegt Piet in Het Laatse Nieuws.

Cyriel werkt al een paar jaar als manager/sommelier in Piet zijn sterrenrestaurant Likoké in Frankrijk. “Makkelijk wordt het niet, een kind zet je leven altijd op zijn kop. Maar ze moeten er vooral van genieten, want het gaat zo snel voorbij.”