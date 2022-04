Piepjong West-Vlaams talent tijdens de Blind Auditions van The Voice Kids

Vanavond maken drie West-Vlaamse acts hun opwachting in The Voice Kids op VTM. Lena en Sien Garreyn (10), Nooni (11) en Elise Lagrou (9) moeten tijdens de Blind Auditions proberen om één van de coaches te overtuigen met hun zangtalent. Als Metejoor, Laura Tesoro, Duncan Laurence en/of K3 hun stoel omdraaien, kunnen de meisjes doorgaan naar de volgende ronde.

Lena en Sien uit Wervik

De tweelingzusjes zullen ‘De Roos’ van Ann Christy brengen, een klassieker. Al jaren zeuren ze hun ouders de oren van het hoofd om deel te mogen nemen aan de talentenjacht. Na hun tiende verjaardag gingen mama en papa overstag, en de meisjes gingen na de preselecties door. Toch wel verrassend, aangezien de tweeling nooit muziek- of zangles volgde. en hun klasgenootjes Lena en Sien nog nooit hadden horen zingen. “Onze klasgenootjes wisten niet dat we daartoe in staat waren, ze hebben ons zelfs nog nooit horen zingen. Het wordt ons allereerste optreden. Tijdens de opnames vielen we bijna om van de stress”, aldus de zusjes.

Nooni uit Vlissegem (De Haan)

Nooni is niet aan haar proefstuk toe. Ze deed al verschillende audities, maar kreeg vaak te horen dat haar stem nog wat meer scholing kon gebruiken. En zo geschiedde. Een jaar lang vol zanglessen hebben de musicalfan klaargestoomd voor dit nieuwe avontuur. Ze wil naar eigen zeggen de jury betoveren met ‘Ik Hou Van Jou’ van Dana Winner. “Het liedje dat ik vrijdagavond breng droeg ik op aan mijn mama”, glundert Nooni. “Omdat ze zo’n topmama is. Ze steunt mij in alles wat ik doe.”

Elise uit Wingene

De jonge Elise pakt tijdens de Blind Auditions uit met het ambitieuze nummer ‘Vuurwerk’ van Camille Dhont. “Stress had ik, maar het was gezonde stress”, weet Elise. “Optreden voor een groot publiek is voor mij vooral genieten. Ik had wel stress voor de rode stoelen van de coaches…” Elise droomt al jaren van een deelname aan The Voice Kids, dat ze al de preselecties overleefde was al een overwinning op zich. Ze volgt les bij de musical- en theaterschool ‘De Musical Fabriek’ in Roeselare en ik volgde ook musicalcampus bij Theatre. “Mijn allergrootste hobby is piano spelen, zingen en dansen.”