Phaedra kiest voor zichzelf en weigert roos van Fabrizio in ‘De Bachelor’

Woensdagavond besloot Phaedra Declercq uit Pervijze na een rollercoaster van emoties zelf op te stappen in het Play4-programma ‘De Bachelor’.

Eerst was het koekenbak met al snel een kus, dan weer kuste hij iemand anders, dan waren ze te close naar de goesting van de andere kandidaten en was haar gedrag uiteindelijk ‘te arrogant’, dixit Fabrizio. Die woorden waren stevig binnengekomen bij Phaedra, met roots in Pervijze. Fabrizio wilde haar nog een kans geven en hoopte naar eigen zeggen toch ‘iemand anders te zien’, omdat ‘hij weigerde te geloven dat ze zo was’.

Phaedra was naar eigen zeggen geraakt door de harde woorden van Fabrizio. © Play4

De 21-jarige Phaedra besloot dat ze genoeg had van dat soort toxische uitspraken en wees kordaat en beleefd de roos af, dat haar een plek in de volgende aflevering verzekerde. “Ik heb beloofd om aan mezelf trouw te blijven en mijn zelfvertrouwen voor niemand aan de kant te schuiven”, zei ze, waarna ze dat wel deed met Fabrizio. In een interview met onze krant gaf ze al aan dat ze vaak voor verkeerde types viel, maar dat ze daar lessen uit had getrokken. In het programma zijn nog twee West-Vlaamse dames in de running: Vanessa en Zoraïma, allebei van Brugge afkomstig.