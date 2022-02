Phaedra Declercq (21) uit Pervijze neemt deel aan ‘De Bachelor’ op Play4: “Ik wilde Fabrizio écht leren kennen”

Vanaf woensdag wagen 15 single vrouwen hun kans om het hart van Fabrizio te veroveren, de televisiepersoonlijkheid die beroemd werd in Vlaanderen dankzij Temptation Island. Eén van de dames is Phaedra Declercq, die ondanks haar jonge leeftijd al flink wat levenservaring verzamelde. “Als ik voor iemand ga, haal ik wel alles uit de kast.”

Phaedra Declercq werkte een tijdje als verzekeringsadviseur, maar focust zich vandaag op haar eigen webshop Blossom Fashion, met trendy vrouwenkleren. Dat heeft naar eigen zeggen als grote voordeel dat ze veel op verplaatsing kan werken. Phaedra is immers niet het type dat onder de kerktoren blijft plakken. Begin vorig jaar gaf ze haar leven een andere wending.

Modellenwerk in Istanboel

“Ik zat in een relatie die niet zo goed zat, en deed een klassieke 9-to-5-job. Tijdens de week was ik aan het werk en in het weekend ging iets gaan drinken. Ik zat zowat op een dood spoor. Tot ik op een gegeven moment de kans kreeg om modellenwerk in Istanboel te doen. Ik kreeg die vraag op vrijdag, en op maandag zat ik al op het vliegtuig. Klaar voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven.”

In Turkije woonde ze een drietal maanden, samen met een Russische vriendin. “Het was niet zo glamoureus als veel mensen denken, maar wel heel tof om te doen. Ik hou ervan om de wereld te ontdekken en op mooie plaatsen te komen. Ik zit er ook niet mee in om op mijn eentje op reis te vertrekken. Toen ik in het vijfde middelbaar zat, trok ik zelfs eens een maand naar Maleisië.”

Miss in Kosovo

Phaedra heeft immers een opvallende ‘hobby’: Miss-verkiezingen. Vorig jaar verbleef ze een maand in Kosovo. “Daar vertegenwoordigde ik ons land op de verkiezing van Miss Freedom of the World 2021. Daar heb ik heel hard voor gewerkt en erg naar toegeleefd, wat mijn overwinning alleen nog meer glans gaf. De liefde voor Miss-verkiezingen kreeg ik overigens mee van mijn zussen, die al deelnamen aan Miss Coast. Ook mijn stiefzus waagde al haar kans bij Miss België. Als jong meisje was mijn interesse daardoor snel gewekt en wilde ik dat ook doen. Ik deed mee aan Miss Fashion, raakte niet zover, maar kwam wel in contact met Varuna Pageant Management, die me tot in Maleisië en Egypte brachten. Ook in Parijs won ik al een verkiezing.”

Girl next door

Het was de dag na haar overwinning in Kosovo dat ze een telefoontje kreeg, of ze geen zin had om mee te doen aan een programma. “Zolang het maar niet Temptation Island was, zei ik al lachend.” In ‘De Bachelor’ gaat Temptation Island-verleider Fabrizio Tzinaridis op zoek naar de liefde. Vijftien dames wagen hun kans. Fabrizio had lang het imago van een bad boy, maar gaandeweg bleek dat de man ook een peperkoeken hart had.

De modellen- wereld is niet zo glamoureus zoals veel mensen denken

“Fabrizio kende ik niet zo goed”, bekent Phaedra. “Ik volgde hem niet eens. Hij zag er wel helemaal anders uit dan dat ik mij herinnerde. Ik was best nieuwsgierig, maar het was ook niet zo dat ik op voorhand al helemaal onder de indruk was. Ik stond ook wel open voor een nieuwe liefde, maar ik had geen zin om wéér het deksel op mijn neus te krijgen. Bovendien val ik wel op arrogante types, maar ik was wat voorzichtig. Ik wilde vooral Fabrizio écht leren kennen.”

“Tot mijn verbazing bleken veel meisjes heel goed voorbereid. Ik wist niet eens hoe ik zijn familienaam moest uitspreken. Ik was ook verrast dat het allemaal eerder gewone vrouwen waren en niet het type Pommelien (de ex van Fabrizio, red.). Ik was niet de enige girl next door, zo bleek. Of ik competitief ben ingesteld? Ik wist dat iedereen wel een zeker raakvlak zou hebben met hem. Ik ben iemand die heel open is, maar ook heel direct kan zijn. Als blijkt dat het niets voor mij is, durf ik ook al snel mijn staart weer intrekken. Maar ik kan wel romantisch uit de hoek komen, ja. Als ik voor iemand ga haal ik wel alles uit de kast. Dan ben ik diegene die bij een verjaardag meteen een groot feest organiseert. Maar helaas gebeurde het omgekeerde nog niet vaak”, lacht Phaeda.

Hoe het afloopt, zien we vanaf woensdag 9 februari op Play4. “Ik ben best tevreden, ja. Het was een leuke kans op een mooi avontuur. Ik ben blij dat ik heb deelgenomen”, zegt ze vastbesloten.