Peter Delva haalt gepimpte scooter op in De Droomfabriek: “Nu zal ik de scootmobiel vaker gebruiken”

Peter Delva beleefde afgelopen zaterdagavond 15 maart een onvergetelijk moment in de tv-show ‘De Droomfabriek’. Hij mocht er zijn volledig gepimpte elektrische scootmobiel in ontvangst nemen, een voertuig dat hij voorheen met gemengde gevoelens gebruikte.

Peter, die andersvalide is, maakt gebruik van de scooter om zich te verplaatsen. Toch was hij er nooit helemaal gelukkig mee. “Ik benoemde die als een bureaustoel op wielen, mijn vrouw Ann vond het een ‘Benidorm Bastard-karretje’”, lacht hij. “Ik maakte er eigenlijk niet graag gebruik van. Enkel voor langere afstanden, als het echt niet anders kon. Ik vond het wat gênant, ik ben pas 60 en voelde me niet goed bij zo een ouderwets uitziende scooter. Ik dacht: “Dat kan toch beter? Dat kan toch moderner?””

Verrassing

Met dat idee in gedachten nam Peter contact op met De Droomfabriek, het televisieprogramma dat wensen in vervulling laat gaan. Hij vroeg hen om zijn scooter een complete make-over te geven. Groot was de verrassing toen presentator Bart Peeters en zijn team enkele weken geleden onverwachts bij hem aan de deur stonden om het voertuig op te halen.

Vanaf dat moment bleef het spannend. Peter en zijn vrouw kregen geen enkele hint over hoe de scooter eruit zou komen te zien. “Ze hielden alles strikt geheim, maar lieten zich wel ontvallen dat ze met de scooter naar een tuningbeurs voor auto’s in Torhout zijn getrokken”, vertelt Peter. “Het enige wat we konden doen, was wachten en hopen op iets spectaculairs. Gisterenavond was het dan eindelijk zover: ze mochten naar de live-show om het eindresultaat te zien.”

Ferrari

En spectaculair wás het. Peter had aangegeven dat hij de scooter graag in Ferrari-rood wou hebben, voorzien van een spoiler en sportieve velgen. Zijn wensen werden vervuld en de scooter kreeg zelfs stickers met vlammen en een comfortabelere zitting met een tijgerprinthoes. Zo transformeerde zijn rijdende bureaustoel in een flashy bolide.

Peter’s verhaal is er een van doorzettingsvermogen. Zijn fysieke beperking is het gevolg van een ongeval tijdens het schoolsporten toen hij pas 17 jaar oud was. Wat begon als een gecompliceerde beenbreuk in zijn linkerbeen, eindigde in een lange medische lijdensweg. “De operatie toen werd niet correct uitgevoerd en sindsdien heb ik minstens 20 operaties ondergaan”, legt hij uit. “Op een bepaald moment werd de pijn ondraaglijk. Ik kon ’s nachts niet meer slapen en het had een enorme impact op mijn dagelijkse leven.”

Na veel overleg met specialisten werd uiteindelijk een drastische, maar noodzakelijke beslissing genomen: amputatie. “Het was een moeilijke keuze, er zijn heel wat traantjes gevloeid”, geeft Peter toe. “Maar het was de beste oplossing. Mijn onderbeen werd op 13 november 2023 in het UZ in Gent geamputeerd, net onder de knie En hoewel het een grote aanpassing was, betekende het ook een einde aan die constante pijn.”

“Na veertien dagen ziekenhuis mocht ik naar huis en er volgde een lange en intensieve revalidatie van zes maanden. Drie keer per week bracht Peter vier uur door in het UZ voor ergotherapie, kinesitherapie en zwembadtherapie. Ook psychologische ondersteuning maakte deel uit van zijn herstel en dat had hij echt nodig.

“Toch heb ik het allemaal goed doorstaan dankzij een ongelofelijk sterk team onder begeleiding van Dr. Geers in het UZ-Gent, de prothesemakers Jeroen en Martijn van Vigo én niet te vergeten: mijn vrouwtje Ann, de kinderen, familie en vrienden.”

Peter benadrukt dat een prothese slechts een hulpmiddel is. “Zelfs nu wordt er nog regelmatig aan gesleuteld. Ik ben wel tevreden met het resultaat. Ik draag die overdag, maar soms niet als ik eens een wondje heb of de prothese niet goed past door de zwelling van het stompje tijdens een warme dag. Dan moet ik terugvallen op mijn rolstoel of scooter.”

Trots

Nu, met zijn gepimpte scootmobiel, kijkt hij ernaar uit om hem veel vaker te gebruiken. “Ik ben echt onder de indruk van wat ze ermee hebben gedaan”, zegt hij enthousiast. “Dit is niet langer een voertuig waar ik me ongemakkelijk bij voel. Dit is iets waar ik trots op kan zijn.”