Paul (58) uit Oostende getuigt in ‘Taboe’ over misbruik, thuis én in een instelling: “Ik durf zeggen dat ik trots ben op mezelf”

Het is zonder meer straf en bewonderenswaardig hoe Paul (58) uit Oostende zijn leven opnieuw op de rails heeft gekregen. Als kind werd hij thuis mishandeld en later in een kindertehuis ook misbruikt. In het VRT 1-programma ‘Taboe’ vond hij zondagavond de moed om zijn verhaal met de wereld te delen. “Ik wil bewijzen dat iemand uit een instelling wél iets van zijn leven kan maken.”

Paul, van oorsprong afkomstig uit Torhout, heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd in de zorgsector. Hoewel hij daarin geen onbekende is, wil hij zijn familienaam uit de media houden. Het liefst laat hij zijn werk voor zich spreken. En dat doet het absoluut. Paul werkt als verpleegkundig consulent wondzorg in AZ Sint-Jan in Brugge, waar hij adviezen uitwerkt voor complexe chronische wonden. Hij werkte mee aan de uitbouw van een heuse wondkliniek waar hij pionierswerk mee deed, maar is ook voorzitter van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen.

Zijn job is bijzonder pittig en een uitloper van zijn eerste 17 jaar op een spoedafdeling. Zo’n 15 jaar lang gaf hij ook les aan verpleegkundigen over wondzorg. Hij draaide ook een jaar mee in het brandwondencentrum van Nederoverheembeek.

Paul bouwde ondanks zijn moeilijk verleden een indrukwekkende carrière uit. © VRT

De job is letterlijk en figuurlijk op het lijf van Paul geschreven. Zijn verleden was immers ook heel lang een soort gapende wonde, die veel te weinig zorg en aandacht kreeg. Tot op vandaag is er nog altijd een soort schaamte of schroom om daarover te praten, maar hij vond de moed om er via het VRT 1-programma over te getuigen voor heel Vlaanderen.

“Mijn vader, die als kind in een instelling was geplaatst, was verslaafd aan alcohol en was heel streng voor mij en had totaal geen aandacht voor mijn drie zussen. Hij wou enkel een zoon maar die diende met de harde hand opgevoed te worden met zware fysieke mishandeling. Zo sloeg hij mij met een pollepel tot de kop afbrak, en met zijn houten klompen sloeg hij tot bloedens toe. Toen ik op de pediatrie belandde, was dat de eerste keer dat er zich iemand om mij bekommerde en dat ik mij veilig voelde. Mijn moeder? Zij was mentaal niet zo sterk, en fysiek al evenmin. Hij zat er niet mee in om een deur in te stampen als ze zichzelf wou beschermen voor zijn agressie.”

“In de instelling gold de wet van de sterkste”

Paul was zes jaar en leek uit de hel te ontsnappen. Via de pediater kwam het misbruik aan het licht en voor de jeugdrechtbank werd beslist dat Paul in een kindertehuis terecht kon in de Langestraat in Oostende. Maar al snel bleek de situatie even erg. “Je moet het in de tijdsgeest bekijken”, aldus Paul. “Toen was je pas volwassen op je 21ste. In die instelling werden de zusters te bejaard, dus werd er gezocht naar goedkopere werkkrachten, alleen bleken die pedagogisch niet opgeleid. Bovendien werden alle kinderen van 5 tot 21 jaar in één leefgroep geplaatst en was ik nogal een buitenbeentje. Het was er de wet van de sterkste. Soms zaten daar gasten bij met een crimineel verleden, terwijl ik mijn best deed om te studeren. Bijgevolg werd ik zwaar gepest en fysiek mishandeld, en was ik ook voor sommige opvoedsters een makkelijke prooi. Als ik te veel weende, werd ik opgesloten in een berghok. Soms zo lang dat ik er de nacht moest doorbrengen. Eén van de opvoedsters wilde ook vaak dat ik naakt stond voor haar. Toen ik een jaar of twaalf was, heb ik haar in een woede-uitbarsting pijn gedaan, waarnaar ze naar het ziekenhuis moest. Daar is het misbruik aan het licht gekomen. Een andere opvoedster wilde mij steevast kussen. Ze sliep ook met bepaalde jongens, maar daar werd niet over gesproken.” (stil) “Ik heb me heel vaak eenzaam gevoeld, echt helemaal alleen op de wereld. Dat gevoel kan ik nog altijd oproepen. Verschrikkelijk. Ik heb meermaals gewenst dat ik dood was, want ik kon nergens naar toe, ik had totaal niemand die om mij gaf.” Maar ik had een enorme strijdlust, ik nam me voor om beter te worden dan diegenen die mij misbruikten.

Mirakel

Toen Paul een jaar of dertien was, werd hij als gedreven student door de nonnen naar het college in Torhout gestuurd. Daar bloeide hij open. “Ik mocht er op internaat. Ik deed er heel hard mijn best, maar stak elke week iets uit zodat ik op zaterdag strafstudie moest doen. Zo moest ik pas later naar de instelling. Een priester stelde zich daar vragen bij, maar hij geloofde mij niet toen ik vertelde hoe het er aan toe ging in Oostende. Op een dag kwam hij onverwacht op bezoek. Ik zat toen opnieuw in het kot en hij had meteen door dat ik niet had gelogen. Hij heeft er voor gezorgd dat ik in een studentenhome terecht kon. Ik vind het nog steeds een mirakel. De uitbaters werden mijn pleegouders en hun kinderen mijn pleegzussen en dit zijn dit nog steeds tot op vandaag. Ik ben hen heel dankbaar!”

Alleen bleven de trauma’s nazinderen. In relaties had Paul het naar eigen zeggen lang heel moeilijk met intimiteit. “Op mijn dertigste is mijn oudste zus uit het leven gestapt. Toen ben ik gecrasht en heb ik beseft dat ik hulp nodig had. Het heeft lang geduurd vooraleer ik mijn leven weer op de rails kreeg. Ik denk dat ik mezelf pas echt gelukkig kon noemen op mijn veertigste. Vandaag heb ik een pracht van een dochter, en een geweldige kleinzoon. Ik ben een hele goeie papa geweest, en ook een toegewijde opa. Ik ben het levende bewijs dat die vicieuze cirkel doorbroken kan worden, en dat iemand uit een instelling niet noodzakelijk een verloren zaak is. Integendeel. Ik heb toen gezworen dat ik het beter zou doen, dan iedereen daar en dat ik iets zou betekenen voor de maatschappij. Ik durf wel zeggen dat ik daarin geslaagd ben.”

Stem geven

Paul schreef ooit mee aan het boek ‘Overleven’, dat ook het productiehuis Panenka was opgevallen. “Ik heb eerst geweigerd toen ze mij vroegen voor ‘Taboe’. Ik kende het programma ook niet. Maar uiteindelijk heb ik toch toegezegd, omdat ik hoop dat mensen in een gelijkaardige situatie misschien steun kunnen vinden en leren dat het ok is om hulp te zoeken. Om slachtoffers te laten begrijpen dat ze zoveel meer kunnen worden dan ze dachten. Dat er hoop is op herstel, op een kracht die er misschien nu nog niet is, maar die er is in ieder van ons. Ga het niet uit de weg, want erover zwijgen is enorm lastig. Te vaak wordt kindermishandeling en kindermisbruik genegeerd, onder de mat geveegd en verzwegen. Ik wil ook een stem geven aan diegenen die niet kunnen spreken. Het heeft me veel moeite gekost om te staan waar ik vandaag sta. Maar ik beschouw mezelf als een warme persoon, en een empathische, zorgende mens. Ja, ik ben écht trots op mezelf.”