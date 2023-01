Pascal Alles uit Gistel te zien in ‘Het Verhaal van Vlaanderen’: “Figureren doe je uit passie”

De historische documentairereeks ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ gaat vlot over de tongen en wist in geen tijd op Eén zo’n anderhalf miljoen kijkers te lokken. Maar wist je dat er ook een Gistels kantje aan is? Pascal Alles (57) duikt in de reeks op als een monnik die op de vlucht slaat voor een horde Vikings. “Ik ben zo blij een rol te hebben gekregen in deze prachtige reeks.”

Pascal is niet aan z’n proefstuk toe. De Gistelnaar, beroepshalve speelzaalmedewerker en ook amateurfotograaf, vervulde al verschillende rollen als (edel)figurant. Zo speelde hij een vaderfiguur in de kortfilm Good Goodbye, met een hoofdrol voor Lize Feryn. In een andere kortfilm, GXZ 319, vertolkte hij dan weer het hoofdpersonage.

En er staan nog leuke verschijningen op Pascals film-cv: een rolletje in de Britse versie van Professor T, figurant in de videoclip Face Full of Lines van The Radar Station en te zien in een reclamespotje van Telenet. “En ik speelde onlangs ook een dronken man in de film Cassie, die is opgenomen in Brugge en te zien zal zijn op de Afrikaanse versie van Netflix.”

Halve dag filmen

Ook een passage in De Buurtpolitie staat genoteerd, net als een korte flits in Undercover, de televisiereeks met acteur en presentator Tom Waes. Wat ons naadloos tot bij Het Verhaal van Vlaanderen brengt, meer bepaald aflevering drie. Daarin worden enkele monniken achternagezeten door een bende wilde Vikings.

“Op de set komt het kind in mij naar boven”

“Ik zag een oproep passeren op de figurantenwebsite In the Picture en schreef me in. Na een online casting, waar je in een filmpje allerlei emoties moest uitdrukken, kreeg ik een positief berichtje terug”, vertelt Pascal. “Voorafgaand aan de opnames moest ik kostuums en een pruik passen. De opnames zelf vonden plaats in Zemst (net onder Mechelen, red.) en duurden zowat een halve dag. Om je een idee te geven hoeveel tijd in deze reeks is gestopt: mijn opnames dateren al van midden november 2021. De opnames duurden ongeveer vier uur. Daarin werd vanuit alle mogelijke hoeken gefilmd. Van al die uren filmmateriaal is er uiteindelijk anderhalve minuut in de serie te zien. Hoe dan ook: een toffe ervaring. Ook leuk is dat de producers me achteraf nog enkele screenshots van de eigenlijke uitzendingen opstuurden.”

Pascal Alles (rechts) in ‘Het Verhaal van Vlaanderen’. © repro PM

“Waarom ik het doe?”, gaat Pascal verder. “Puur voor de ervaring. Op de set komt het kind in mij naar boven: het verkleden en aantrekken van kostuums vind ik ongelooflijk plezant. Je komt ook op plaatsen waar je anders nooit zou geraken, je ontmoet ook mensen die je anders nooit tegen het lijf zou lopen.”

Sympathieke Tom

“Tom Waes is bijvoorbeeld een ongelooflijk sympathieke mens. Ook het proces meemaken van de filmset naar het resultaat op het scherm is boeiend. Voor het geld moet je het niet doen. Voor kleine rolletjes krijg je iets van een 20 of 25 euro, voor Het Verhaal van Vlaanderen ontving ik 75 euro. Alles hangt af van de omvang van de figuratie. In de vergoeding zitten ook je verplaatsing en de vele uren inbegrepen. Het is een leuk extraatje, maar rijk ga je er niet van worden. Sterker nog: ik speel ook mee in producties van filmstudenten en daar word je niet voor vergoed. Dus, het is gewoonweg een mooie hobby.”

Kritiek

Het Verhaal van Vlaanderen kreeg ook kritiek, onder meer in de politiek. “Maar weinig mensen kennen onze geschiedenis. Daarom vind ik het onterecht dat er kritiek komt op de subsidies van de Vlaamse regering. Sommige partijen zien er blijkbaar een probleem in omdat het woord Vlaanderen gebruikt wordt. Nu, ik ben heel blij dat ik een rol heb gekregen in deze prachtige reeks. Mijn volgende opdracht is voor de nieuwe reeks van Wetsdokters. Ondertussen neem ik deel aan andere figuraties en studentenfilms.”