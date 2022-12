Over De Oceaan is terug, met onder meer Annelien Coorevits

Exact een jaar geleden dobberden ze nog rond op de oceaan, binnenkort zien we het relaas daarvan op ons scherm.

Over De Oceaan is terug voor een tweede seizoen. In deze bijzondere realityreeks stappen zes bekende Vlamingen aan boord van een zeiljacht om de indrukwekkende Atlantische Oceaan over te varen.

Ella Leyers, Annelien Coorevits, Elodie Ouedraogo, Gert Verheyen, James Cooke en Jonas Geirnaert zullen vanuit Gran Canaria, zonder zeilervaring en zonder enige hulp van buitenaf, een tocht van meer dan 5000 kilometer afleggen met als eindbestemming het tropische Santa Lucia in de Caraïbische zee.

Recent sprak Annelien zich nog uit over haar liefde voor de zee in een uniek dubbelinterview met West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé.

Onder het toeziend oog van kapitein Piet zullen onze zes zeilers non-stop de oceaan trotseren. Dag of nacht, in storm en in stilte, de wind zal alles beslissen. Maar de tocht is deze keer allesbehalve vrij blij vend. De BV’s nemen deel aan de Atlantic Rally For Cruisers, een zeilwedstrijd die al sinds 1986 wordt georganiseerd. Het is de grootste race van zijn soort en telt elk jaar zo’n 250 deelnemers.

Over De Oceaan toont uit welk hout zes onervaren zeilers moeten gesneden zijn om de indrukwekkende Atlantische Oceaan over te steken, maar geeft ook een inkijk in de persoonlijke odyssee die elk bemanningslid zal ervaren op dit bij zonder avontuur.

De Play4-reeks Over De Oceaan is vanaf 26 december te bekijken via Streamz en in januari op Play4 en GoPlay.be