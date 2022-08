Over de Lambada en ribbetjes: 10 zomervraagjes aan Zomerhit-duo Niels en Siska

Een hele zomer lang zorgen Niels Destadsbader en Siska Schoeters met ‘Zomerhit’ voor een stevige portie muziek en entertainment, op onze radio én televisie. Wij schotelden de presentatoren tien vraagjes voor, van hun favoriete ijsje tot leukste vakantieherinnering.

Siska Schoeters en Niels Destadsbader gaan op zoek naar dé Zomerhit van 2022. De studio van Radio2 staat tot dan opgesteld in Blankenberge. Daar vinden ook de opnames plaats voor de televisieshows. Die eerste gaat op 13 augustus op antenne, de laatste wordt op 20 augustus live uitgezonden. Van de 20 genomineerden zijn er drie West-Vlamingen: Axelle, het duo Jérémie Vrielynck & Sali Haidara en… Niels Destadsbader zelf. (BVB)

1. Leukste zomernummer?

Siska: “De Lambada!”

Niels: “Ik word instant blij van Dansen in de discotheek van Paul Severs. Het is op dat nummer dat ik mijn rug stevig bezeerd heb tijdens de viering van mijn ereburgerschap. Ik had Paul ook gevraagd als verrassing voor de trouw van mijn broer. Héérlijk!”

2. Fijnste vakantieherinnering?

Siska: “Als kind trokken we elk jaar een maand lang naar Villa Amelie, in het Franse Ronce-les-Bains. Mijn vader had een hele lange Citroën. De zetels achteraan gingen dan plat en de kleren werden in lage kartonnen dozen gestopt. Op die laag van dozen lag er dan een mousse, waar wij met vier kinderen als sardientjes geschrankt op sliepen. Fijne herinneringen! Of ’s morgens vroeg naar de zee wandelen en met onze voeten door die drollekes (zandhoopjes van de zeepier, red.) wandelen. Die noemden wij dan ‘snoezepoezen’. Héérlijk.”

Niels: “Ik was een jaar of zes toen ik mijn eerste vakantieliefje had. Patricia uit Spanje. Ze ging altijd 7Up voor mij halen. Ik was op slag verliefd, maar ik heb ze nooit meer teruggezien. Ah, en onderweg naar Middelkerke hoorde ik voor het eerst het nummer Onderweg van Abel. Ik vroeg aan mijn ouders of ik dat singletje mocht hebben – het was mijn allereerste single. Dat mocht, als ik goeie punten haalde. En drie jaar later heb ik hem gekregen.” (lacht)

3. Favoriete reisbestemming?

Siska: “Ik ga heel graag naar Portugal, al stoef ik ook graag dat ik ooit eens in Fiji ben geweest.” (lacht)

Niels: “Spanje. Ik heb iets met dat land en ga er altijd graag naar toe. Het mooiste land waar ik ooit al geweest ben is Nicaragua. Maar dat is niet om terraskes te doen.” (lacht)

4. En lievelingsplek aan onze kust?

Siska: “De Haan! Als kind gingen we vaak met de caravan naar Camping Tropical. Mijn zus en ik gingen er op paardenkamp. Ik was superbang van paarden, maar ik deed alles wat mijn zus deed. Ik brak daar mijn pink. Dat ik de hele week niet meer op een paard moest zitten, vond ik niet zo erg. Ik kom nog graag in De Haan. Zeker dat station en heel de gemeente heeft iets Eftelingsachtig. De zee vind ik fantastisch. Het geluid van wapperende vlaggenmasten, de meeuwen, die geur, schone herinneringen maken… Dat is echt zomer.”

Niels: “Middelkerke! Op 1 september vroegen ze in klas wie er op reis was geweest. De ene had het over de Dominicaanse Republiek, de ander over Italië en ik trots over Middelkerke. Mijn grootouders hadden er een appartementje. Nog steeds kom ik er graag. Het is er niet duur, heel gezellig…”

5. Leukste strandactiviteit?

Siska: “Superactief zijn en met de schop aan de slag gaan! Haha… not! De frigobox open trekken en voelen dat de wijn koud genoeg is. Dát is mijn favoriete strandactiviteit!” (grijnst)

Niels: “Als volwassen man zou ik het niet meer doen, maar bloemen verkopen! Ik had geen kraampje, ik ging recht op de mensen af. Ik speelde ook altijd met van die kleine petiekes, van die miniwielrennertjes. Dan speelde ik de Tour de France na met Laurent Jalabert en Miguel Indurain. Tot een vriendinnetje er mij op mijn zestiende op wees dat het eigenlijk niet meer zo cool was.” (grijnst)

6. Droomplek voor een buitenverblijf?

Siska: “Kopenhagen. Ik ben er al een paar keer geweest en het is er fantastisch!”

Niels: “Misschien wel Namibië. Dat is zowat het nieuwe Zuid-Afrika. Heel mooi en nu nog betaalbaar.”

7. Favoriet vlezeke op de barbecue?

Siska: “Kip! Dat kan heel saai zijn, maar als dat goed klaargemaakt is op de barbecue, is dat heerlijk. Het hoeft voor mij niet te speciaal zijn. En sowieso je eerst vullen in brood met saus. En de groentjes per ongeluk achterwege laten.”

Niels: “Ribbekes! En nog voor de eerste hap vloeken dat ge gesmost hebt op uw wit hemd. Maar een chipolata is ook altijd een goed idee. En dan de rest van de middag met uw tandenstoker prutsen tussen uw tanden.” (lacht)

8. Waar kunnen we je vinden op een terras?

Siska: “Brasserie Albert, aan de Thermae Palace in Oostende. Een gebouw met een fantastische grandeur. Een goeie brasseriekeuken ook, met eenvoudige klassiekers maar heel lekker klaargemaakt.”

Niels: “Concept in Middelkerke. Heel gezellig. Leuk concept ook.” (grijnst) “Oh, en aan de zee pannenpotjes scoren. Van die kleine pistoleetjes die je alleen maar aan de kust vindt. Toen we vroeger van zee terugkeerden, hadden we een hele zak mee voor tijdens de week.”

9. En wat voor drankje mogen we serveren?

Siska: “Dan zou ik toch neigen naar een wit wijntje.”

Niels: “Een Filou’tje! Als dat goed fris is, word ik daar wel blij van. Maar als er zon en leuke mensen zijn, amuseer ik mij sowieso.”

10. En hoera, er is nog plaats voor een ijsje…

Siska: “Eerlijk gezegd ben ik niet zo zot van ijs, dus ben ik ook wat selectief. Het ijs van Cremerie Francois in Sint-Niklaas is top. Dan bestel ik kokosijs en een bol chocolade. Dan heb ik precies een Bounty. Zit ik in mijn gedachten meteen weer in Fiji…”

Niels: “Een Dame blanche, alsjeblieft! Daar gaat niets boven.”