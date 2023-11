Ouders van Miriam kijken vol trots naar dochter in ‘The Voice Kids’: “We hadden dit nooit verwacht”

Op vrijdag 24 november staat Miriam Owusu-Banahene (12) in de grote finale van ‘The Voice Kids’. Haar ouders, Harriet en Godfred, volgen haar traject op de voet en bieden hun dochter alle steun. Ze zijn trots op de passie van hun getalenteerde zangeres.

Dat Miriam wou meedoen aan The Voice Kids was geen verrassing voor Harriet en Godfred Owusu-Banahene. “Miriam zingt al van toen ze nog geen zes jaar was. Vorig jaar kwam ze onze woonkamer binnengewandeld en zei ze dat ze zich ging inschrijven. We gingen meteen akkoord en hielpen haar met haar inschrijving”, vertelt de trotse mama Harriet. Zowel haar ouders als twee broers zijn nog steeds onder de indruk dat Miriam het zo ver geschopt heeft. “We weten dat ze fantastisch kan zingen, maar het blijft vreemd om je zus op televisie te zien in zo’n groot programma. Ik had dat nooit verwacht”, aldus oudste broer Michael (17).

Kerkkoor

Zingen zit in de familie. Het gezin met Ghanese roots is aangesloten bij The Church of Pentecost en tijdens de erediensten klinkt er al vaak eens een melodie. “In de kerk hebben we het koor The Golden Voices en natuurlijk zit onze dochter daar ook in. Ze is gepassioneerd door alles wat met muziek te maken heeft, dus we willen haar ook alle kansen geven om te groeien”, zegt vader Godfred.

Ook thuis zit Miriam niet stil. De jonge zangeres heeft daar een eigen kleine studio met piano en microfoon. “Miriam gaat online op zoek naar het beste materiaal en toont ons dan exact wat ze nodig heeft. Ondertussen heeft ze ook al een eigen lied geschreven in het Engels, Lost in Time. Omdat we zien dat ze muziek zo ernstig neemt, is het heel leuk om haar evolutie te volgen”, vult Harriet aan.

Miriam zelf zit er rustig bij, maar haar ouders zitten te popelen om de grote finale te zien. Met het gezin gaan ze samen de aflevering thuis bekijken. Miriam nodigt ook enkele vrienden uit om haar voor een laatste keer te zien schitteren in The Voice Kids. (SV)