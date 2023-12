Otice op de planken als Lady Gaga in Starstruck

Als jong meisje had de Oostendse Otice Dury (22), die in Bredene schoonheidssalon La Bohème uitbaat, een muzikale droom, dus schreef ze zich in voor The Voice Kids. Zo schopte ze het op haar twaalfde tot de finale. Komende vrijdag bestijgt ze opnieuw het podium, deze keer bij Starstruck. Daar kruipt ze in de huid van Lady Gaga.

We keren even terug naar 2014. Otice Dury doet menig harten sneller slaan als ze in The Voice Kids een cover zingt van Don’t Rain On My Parade. Zowel Regi als Natalia en Sean D’Hondt draaiden hun stoel. De commentaren waren lovend. Otice schopte het tot in de finale van het programma. Dat zorgde meteen voor wat optredens. “Maar ik had het gevoel dat de verwachtingen hoog waren en had het daar moeilijk mee”, vertelt Otice, ondertussen een zelfstandige vrouw. Otice baat nu een schoonheidssalon uit in Bredene: La Bohème.

De toen nog jonge Otice wou voorkomen dat ze teleurgesteld zou worden. “Vooral door mezelf dan”, zegt ze. “Van zodra er een groter optreden gepland stond, haakte ik af. Uit schrik. Wat als het niet goed zou zijn? Ik werd ook geregeld aangesproken op school en liep naar mijn gevoel te veel in the picture. Ik ben nooit verbaal aangevallen, maar er werden al eens grapjes gemaakt. Ik wou niet dat leerlingen mij anders zouden gaan bekijken.”

On hold

Dus zette ze haar muziekcarrière on hold. “En die wil ik nu nieuw leven inblazen door een deelname aan Starstruck op VTM”, vervolgt de jonge vrouw. “Daar ga ik Lady Gaga coveren. (in Starstruck transformeren gewone mensen in de meest legendarische artiesten, red.) Het toeval wil dat ik exact even groot ben als zij: 1,55 meter. In het programma moet ik echter mezelf niet zijn, maar kan ik in de huid kruipen van een ander. De drempel is veel minder groot. Het voelt goed om nog eens op een podium te staan. Of ik het uiteindelijk tot de finale schop, daar zullen mensen voor naar het programma moeten kijken.”

Otice is komende vrijdag te zien in de tweede aflevering. “Ik ben een pak volwassener geworden. Misschien was ik destijds nog te jong om verder te gaan in de muziekwereld. Maar die droom is er nog steeds. Ik wil weer muziek in mijn leven, al is die nooit helemaal verdwenen. Ik zing in mijn garage en als ik een moment vind om mijn stem te laten horen, laat ik die ook horen. Het wordt tijd om opnieuw iets met mijn stem te doen, daar ben ik nu echt wel klaar voor”, besluit Otice. (JRO)

Starstruck is elke vrijdag te zien op VTM om 20.35 uur.