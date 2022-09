Otegemse Céline uit Boer zkt. Vrouw stapt in het huwelijksbootje

Afgelopen weekend beloofden Bart en Céline elkaar eeuwige trouw, twee jaar na hun eerste ontmoeting bij Boer zkt. Vrouw. Het was presentatrice Dina Tersago die het nieuws naar buiten bracht.

‘Herkent u deze nog?’, vroeg Dina Tersago met een foto van het kersverse bruidspaar. In 2020 ging akkerbouwer en varkensboer Bart Beyaert uit Wortegem-Petegem op zoek naar een lief via Boer zkt. Vrouw. Dat werd een succes, want de vonk sprong over met Céline Dewitte uit Otegem. De concurrentie pakte toen zélf hun koffers, omdat de twee het niet konden wegsteken en nog voor de uitzendingen waren afgerond woonden de twee al samen.

Klik in de tractor

Al van bij de speeddate klikte het duidelijk met Bart. “Het was fijn om te zien dat hij ook in het echt zo sympathiek was”, vertelde ze toen aan De Krant van West-Vlaanderen. “Al kwam de echte klik er toen we samen in de tractor zaten en we uitgebreid konden babbelen. We bleken op veel vlakken op dezelfde golflengte te zitten. Ik kom zelf uit een landbouwersfamilie, dus ik ken wel de stiel”, weet Céline, die toen werkte als kwaliteitsverantwoordelijke bij Vandenbogaerde Food Group in Menen, waar ze ook een deel van de verkoop voor haar rekening neemt. Haar ouders runnen in Otegem een tuincentrum.

Het was al snel duidelijk dat het snor zat tussen Céline en Bart. © VTM

In februari vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat Bart op zijn knieën was gegaan voor Céline. “Bart heeft me geëmotioneerd met het aanzoek”, liet ze toen optekenen. “Eentje dat perfect bij ons als koppel past. Ik zou me een ander leven niet meer kunnen voorstellen en dus moest hij het ook niet met veel woorden vragen. Bart verrast me dagelijks en met dit aanzoek nog eens extra.”

Afgelopen weekend stapten de twee dus in het huwelijksbootje en vierden ze feest in Huis Van Wonterghem in Kuurne. Vanuit de redactie wensen we het koppel alle geluk toe!