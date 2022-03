Opnames tweede seizoen ‘Onder vuur’ gestart

In Oostende zijn de opnames voor het tweede seizoen van ‘Onder vuur’ van start gegaan. Onder meer Jennifer Heylen en Guga Baúl versterken Post Oosteroever. Wanneer de reeks op antenne gaat is nog niet bekend.

In ‘Onder vuur’ volgden we een tijd geleden het wel en wee van brandweerpost Oosteroever in Oostende. In dit tweede seizoen zijn we een jaar later. De dood van hun geliefde brandweervriend Vincent heeft voor een gat gezorgd dat niet opgevuld geraakt. Niet enkel figuurlijk, maar ook letterlijk, want Post Oosteroever kampt met onderbemanning. En ondanks hun verwoede pogingen krijgen Luitenant Dominique (Lien De Graeve) en Adjudant Orlando (Louis Talpe) ook geen extra budget om verouderd materiaal te vernieuwen. Wanneer de komst van een nieuw windmolenpark leidt tot aanhoudende rellen bij de visserij komt Post Oosteroever ongewild in de vuurlinie te staan. De opeenstapeling van incidenten dreigt de hechte ploeg uit elkaar te doen vallen en zet zo het voortbestaan van de kazerne op het spel.

Een jaar later zit de sfeer nog altijd niet goed bij brandweerpost Oosteroever. © VRT

Louis Talpe, Lien De Graeve, Sam Louwyck, Alessia Sartor, Aimé Claeys, Dirk Van Dijck, Ann Tuts en Wouter Bruneel krijgen in het korps versterking van Jennifer Heylen, Guga Baúl en Gust Mestdach. Daarnaast zijn ook Lynn Van Royen, Ilse De Koe, Sebastiaan Dewaele en Joke Devynck (weer) te zien in dit nieuwe seizoen.

Met vrijwilliger Manu (Gust Mestdach) en brandweerexpert Skippy (Jennifer Heylen) komt er broodnodige versterking, maar de twee moeten zich bewijzen om hun plaats binnen de groep te veroveren. Onder de toenemende druk van de nieuwe zonecommandant (Joke Devynck) wordt de vete met het rivaliserende Post Centraal op de spits gedreven en is er geen ruimte meer voor fouten. Een opdracht die er niet makkelijker op wordt wanneer uitgerekend Orlando begint te twijfelen aan zijn toekomst bij Post Oosteroever.

Ann Tuts en Allesia Sartor zijn opnieuw van de partij. © VRT

‘Onder vuur’ wordt gemaakt door productiehuis Geronimo voor Eén, in co-productie met Fobic Films en met de steun van Stad Oostende en haar film office, de Tax Shelter maatregel van de Federale Overheid, en met de medewerking van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. De reeks verschijnt wellicht komend najaar of volgend voorjaar op Eén.