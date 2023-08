Opnames ‘Nonkels 2’ straks van start

Goed nieuws voor de fans van nonkel Willy en co! Op maandag 21 augustus starten de opnames van het tweede seizoen van Nonkels.

Nadat ‘Nonkels’ vorig jaar een karrenvracht aan goeie reviews en virale quotes opleverde, mogen de fans zich opmaken voor het tweede seizoen. En die gaan van start komende maandag.

En wat blijkt? Pol en Innocent zijn nog steeds ‘getrouwd’, maar de eerste barstjes komen in het huwelijk wanneer Innocent tijdens een inburgeringscursus hopeloos verliefd wordt. Hij bewandelt een gevaarlijk pad, want uitzetting dreigt als blijkt dat zijn huwelijk met Pol slechts voor de schijn is.

Dreigt het schijnhuwelijk in het gezicht te ontploffen van de nonkels? © Play4

Luc geraakt ‘en stoemelings’ aan een job aan de kassa bij Tuincentrum Van Eeden, wat Carine maar matig kan appreciëren. En wanneer het Tuincentrum de harde en niets ontziende concurrentie met Kunstgrassen Willy aangaat, gaan de poppen (en de nonkels) al snel weer aan het dansen.

Jelle De Beule, Rik Verheye en Wim Willaert geven opnieuw gestalte aan de Nonkels, met Isabelle Van Hecke, Emilie De Roo en Blaise Afonso als hun wederhelften. Ook Silke Thorrez en Manu Van Acker zijn weer van de partij, en Wim Opbrouck krijgt een grotere rol toebedeeld als de baas van Tuincentrum Van Eeden. Wanneer de nieuwe reeks precies op antenne komt, is nog niet duidelijk.