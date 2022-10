Opnames nieuwe politieserie gestart in De Haan: “Ons gemeentehuis doet dienst als politiekantoor”

In De Haan zijn de opnames gestart van de nieuwe politiereeks ‘Juliet’. Ook Nieuwpoort, Zeebrugge, Heist, Oostende en andere locaties aan de kust komen in beeld. Na ‘Chantal’, die momenteel op VRT te zien is, is Juliet de tweede fictiereeks die in West-Vlaanderen neerstrijkt.

Actrice Charlotte De Bruyne vertolkt rechercheur Juliet Dumon, die na de dood van haar vader de stad Brussel inruilt voor De Haan waar ze is opgegroeid. De opnames lopen tot eind januari. Wanneer Juliet, zoals de nieuwe reeks heet, op Eén te zien zal zijn, ligt nog niet vast.

Burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA) van De Haan is uiteraard trots dat ‘zijn’ gemeente prominent in beeld komt. “We hebben er niets in moeten investeren, maar staan wel logistiek klaar om te helpen. Zo gebruikt de ploeg het gemeentehuis als politiekantoor. Dat is niet zo vanzelfsprekend gezien er daar renovatiewerken aan de gang zijn. We zullen dus goed moeten overleggen met de aannemer om een gulden middenweg te vinden tussen het halen van de deadline voor het beëindigen van de werken en de wensen van de tv-crew.”

Benieuwd

Naast het gemeentehuis zijn er ook opnames in de bekende belle epoquewijk De Concessie. Daar bevindt zich onder meer de ouderlijke woonst van Juliet. “We zijn alvast heel benieuwd naar het resultaat. Het is nog veel te vroeg om al mee te delen of we daarrond een toeristische route zullen uitwerken”, besluit Vandaele. “Buurtbewoners moeten er tijdens de opnames mee rekening houden dat parkeren of doorrijden in bepaalde straten niet steeds zal kunnen. We hebben alvast een digitale tool ontwikkeld waarop we de verkeershinder bundelen.”

De meeste opnames vinden dus in De Haan plaats, maar ook andere kustgemeenten komen aan bod. Zo laat burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) van Nieuwpoort weten dat er gefilmd zal worden op het strand. In Oostende verklapt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) dat de Zeedijk aan het Kursaal en het duinenpad in Raversyde aan bod zullen komen. (GST)