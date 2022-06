Opnames gestart van ‘Knokke off’, nieuwe fictiereeks voor Eén

Onlangs zijn de opnames voor de nieuwe zomerse fictiereeks Knokke off (werktitel) gestart, die later te zien zal zijn op Eén/VRT NU en op Netflix in Nederland. De tiendelige reeks dompelt iedereen onder in het leven van enkele jonge twintigers die hun zomer doorbrengen in Knokke.

We schreven het al eerder in de krant, maar nu is ook de cast bekend gemaakt van de reeks ‘Knokke off’. In de hoofdrollen zien we Eliyha Altena, Pommelien Thijs, Willem De Schryver, Ruth Becquart, Geert Van Rampelberg, Ini Massez, Anna Drijver, Jasmine Sendar, Emma Moortgat en Gène Bervoets. De reeks werd bedacht door Anthony Van Biervliet, geschreven door Luk Wyns en Nele Vandael en geregisseerd door Tom Goris (Gevoel voor tumor, wtFOCK).

Hoge verwachtingen

Twintigers Louise (Pommelien Thijs) en Alexandre (Willem De Schryver) beleven samen met hun vrienden een schijnbaar onbezonnen zomer in het weelderige Knokke. Door de hoge verwachtingen van hun ouders dreigen ze echter zichzelf te verliezen in luxe en feesten en gaan ze wanhopig op zoek naar iets wat ze maar niet vinden: echte vriendschap, liefde en vooral… zichzelf. Hun wereld wordt daarbij bovendien grondig verstoord door de komst van Daan (Eliyha Altena) en zijn moeder Melissa (Anna Drijver). Ook zij zijn op zoek, maar vooral naar de waarheid achter de maskers…

Knokke off is een productie van (West-Vlaams productiehuis) Dingie voor VRT en Netflix in samenwerking met Dutch FilmWorks en met de steun van Screen Flanders, de Stad Knokke-Heist en de Tax Shelter maatregel van de Federale Overheid. De reeks is in 2023 in Vlaanderen op Eén en VRT NU, en in Nederland op Netflix te zien.