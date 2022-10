Op de set van ‘Knokke Off’ met Pommelien Thijs: “Rijk zijn is slechts het decor”

Nog tot zondag vinden er opnames plaats in Knokke voor een nieuwe reeks die volgend jaar te zien is op VRT MAX én Netflix: ‘Knokke Off’. Het veelbelovende project van het jonge productiehuis Dingie, geleid door twee West-Vlamingen, speelt zich af op heel wat luxueuze locaties in de mondaine badstad. Wij brachten een bezoekje aan de set, waar hoofdrolspeelster Pommelien Thijs ons rondleidde.

In een absurd grote villa – het type zeven slaapkamers en zes badkamers – in hartje Knokke, gonst het van de bedrijvigheid, monitoren en camera’s. Het is het sluitstuk van een wekenlange draaiperiode voor Knokke Off, een nieuwe serie voor VRT en Netflix, gemaakt door productiehuis Dingie. Een relatief nieuwe speler op de markt van film en televisieseries, maar met De Familie Claus en Hacked kan Dingie al een paar stevige adelbrieven voorleggen. Die eerste is via Netflix al meer dan 20 miljoen keer bekeken wereldwijd en schopte het zelfs tot de top vijf in de VS, met ook een grote schare fans in onder meer Zuid-Amerika. Straks verschijnt het tweede deel internationaal, nadat het hier al aardig scoorde in december. Hacked viel dit voorjaar dan weer in de prijzen tijdens het internationale seriesfestival Canneséries. Een tweede reeks werd deze zomer ingeblikt.

Aan het roer van Dingie zien we Ruben Vandenborre uit Waregem, die momenteel in de regiestoel zit voor De Familie Claus 3, en Anthony Van Biervliet, met roots in Ingelmunster. Hij trok na zijn studies naar Londen, waar hij via zijn leerkracht een stage kon bemachtigen bij Warner Bros. Even daarvoor was hij ook een tijdje aan de slag als persoonlijke assistent voor Oscarwinnende regisseur Paul Haggis. Aan ambitie geen gebrek dus, wat ook zichtbaar is op de set van Knokke Off, waarbij Anthony optreedt als producer en showrunner. De regie is dan weer in handen van Tom Goris, die eerder al Gevoel voor Tumor en wtFOCK draaide.

“Deze tiendelige reeks draait rond enkele jonge mensen die hun zomer doorbrengen in Knokke, en daarbij op zoek zijn naar vriendschap, liefde en zichzelf”, aldus Anthony. “De vraag rijst hoe lang iedereen zijn of haar masker kan ophouden en wanneer ze écht zichzelf kunnen zijn. Want in hun leventjes komt er heel wat prestatiedruk bij kijken, ook van hun ouders.”

Straffe namen

En toch is het geen jongerenreeks pur sang, benadrukt Anthony. Hij vergelijkt het met series als Big Little Lies en Euphoria. “Ook de ouders krijgen een prominente rol in de reeks. Met onder meer Geert Van Rampelberg, Ruth Becquaert, Gène Bervoets en Anna Drijver hebben we enkele straffe namen kunnen verzamelen. Pommelien Thijs was de eerste die we vastgelegd hebben. Zij draagt doorgaans een ietwat braaf imago met zich mee, maar laat hier nu een heel andere kant van zichzelf zien. Haar personage krijgt het flink te verduren, ook al door een toxische relatie met haar vriendje, die gespeeld wordt door Willem De Schryver.” Die laatste zagen we al aan het werk in Déjà Vu en wtFOCK. “Tegen de achtergrond van Knokke geeft dat vuurwerk”, weet Anthony. “Al staan vooral de emoties centraal. We proberen wat weg te blijven van de stereotypes die vaak aan Knokke worden gelinkt. Rijk zijn is hier slechts het decor.”

Bedenker, producer en showrunner Anthony Van Biervliet, met roots in Ingelmunster, volgt alles van dichtbij. “Nu al heel blij met het resultaat.” © Tom Brinckman Tom Brinckman

Dat bevestigt ook hoofdrolspeelster Pommelien Thijs. “De welgestelde achtergrond van de personages zorgt niet zozeer voor het conflict, simpelweg omdat iedereen al alles heeft. Ze zijn zich als het ware niet bewust van hun privilege. Maar ze krijgen het wel flink te verduren.” De jonge actrice, die sinds de jongerenreeks #LikeMe stevig aan de weg timmert, leidt ons langs de make-upruimte. Daar ligt Geert Van Rampelberg even te dutten. Ook voor Pommelien is het een pittige draaiperiode. Zeker omdat ze de afgelopen zomer ook op de set stond van De Familie Claus 3 en ze haar muzikale carrière definitief gelanceerd zag op verschillende podia, vooral aan onze kust. “Hectisch, ja”, glimlacht ze. “Maar voor dit heb ik niet getwijfeld. Ik zag geen reden om het niet te doen. Mijn personage is een hele uitdaging om te spelen, ook al omdat ze gigantische pieken en grote dalen doormaakt. Emoties die je doorgaans zelden of nooit aanraakt, en nu wel heel vaak. Intens om te spelen, ook fysiek. Maar het is tegelijkertijd ook heel leerrijk. Je voelt de hele tijd een soort spanning tussen de jongeren en een constant ongemak tussen de jongeren en de volwassenen, wat een hele mindfuck is. Of ik zelf last heb van prestatiedruk? Ik probeer bij alles waar ik op toezeg toch die grens te bewaken en te zorgen dat het goed zit, ook mentaal.”

Vreemd papje

Terwijl ze ons meeneemt naar de indrukwekkende vestiaire en de slaapkamer van haar vriendje in de reeks, vertelt ze over de vele uitdagingen die met de rol gepaard gaan. “Op een gegeven moment moest ik tennissen, maar ik kan dat écht niet”, lacht ze. “Of die keer dat ik moest overgeven, waarbij ik eerst een vreemd soort papje in mijn mond kreeg. Dat op zich was al een uitdaging, zeker als je weet dat ik een kledingstuk van Natan aanhad van zo’n 1.500 euro, waar ik niét op mocht morsen…” Op terugweg naar de set zelf, kijkt ze zélf nog haar ogen uit. “Nóg een badkamer?! Wow.” De villa, die de productie afhuurde, past helemaal in de sfeer van de reeks. Zo hangt in een andere slaapkamer een kopie van een werk van Lucio Fontana. “Het origineel hangt bij Kim Kardashian thuis”, legt Anthony uit.

Terwijl Pommelien zich stilaan mag klaarmaken voor haar volgende scène, polsen we nog eens of ze nog een bepaalde rol voor ogen heeft. “Goh, met dit schrap ik al iets groots van mijn lijstje. Een paar jaar geleden had ik dit niet kunnen voorspellen alleszins. Maar misschien een klassiek kostuumdrama? Daarvoor mogen ze me zeker bellen!”