Op bezoek bij Seppe en Niels, één jaar na Blind Gekocht: “Tijdens concert van Taylor Swift werden we zelfs in Nederland herkend”

Het is inmiddels een jaar geleden dat Seppe Naert (26) en Niels Planckaert (25) deelnamen aan het populaire programma Blind Gekocht. Het koppel kijkt nog steeds met een brede glimlach terug op deze bijzondere ervaring. Het avontuur bracht Seppe en Niels naar Heule, een bruisende deelgemeente van Kortrijk, waar ze zich volledig thuis voelen.

Seppe en Niels zijn nog steeds zeer tevreden over het huis dat door het Blind Gekocht-team werd gekozen en ingericht. “We hebben amper iets veranderd, behalve de ramen vervangen en de oprit wordt nog aangelegd. Dat geeft ons het gevoel dat we toch zélf iets hebben gedaan in ons huis”, zegt Seppe. Een speels kleurenpalet siert de verschillende leefruimtes. “De woonkamer is geel, het bureau groen, de gang lichtblauw en de badkamer bordeaux. Ons huis is een kleurboek”, lacht Niels. De slaapkamer staat als volgende project op de planning. “We willen een donkerblauwe sterrenhemel creëren. Dat past perfect bij de unieke stijl die Christophe Verbeke, de interieurexpert, heeft neergezet.”

Meteen aanvaard

“We voelen ons hier echt thuis”, vertelt Seppe. “De buurt is super! Na twee maanden was ik al champagne aan het drinken op de motorkap van de Mercedes van de buren”, lacht Seppe. Intussen volgden nog meer apero’s, een etentje en een jaarlijks straatfeest. “We werden meteen aanvaard en onze buren zijn intussen goede vrienden geworden. In de winter mogen we bijvoorbeeld onze nieuwe bakfiets in de garage van de buurman plaatsen. Onze overbuurvrouw stelde ook al voor om te zorgen voor de hond mocht het nodig zijn.”

Sinds augustus heeft het koppel hun gezin uitgebreid met Otto, een speelse Cockapoo. “Ik wilde altijd al een hond, maar in ons vorige appartement was dat niet mogelijk”, zegt Niels. Seppe moest even wennen. “Ik ben meer een kattenmens. Nog steeds geen hondenmens, maar wel een Ottomens.”

“De locatie is ideaal. Dicht bij Kortrijk, maar met alle voordelen van een dorpsgemeenschap. Klein genoeg om overal een babbelke te doen en als je zin hebt in meer stadsdrukte, sta je in tien minuten in Kortrijk. Die balans is fantastisch”, vult Niels aan. Seppe en Niels genieten eveneens van de ruimte en de tuin, een grote verandering ten opzichte van hun vorige appartement. “Heuleplaats heeft ook veel te bieden zoals uitgaan in Den Hert of iets eten in De Kameleon of Dudu. Daarnaast zijn de winkels vlakbij en kunnen we gezellig wandelen in Heulepark.”

tv-avontuur

De televisie-ervaring blijft een bijzonder hoofdstuk in hun leven. “Het was heel tof om te zien hoe alles op beeld tot leven kwam”, zegt Niels. “We hebben ons ongelooflijk geamuseerd. Jammer genoeg werden niet alle mooie momenten vertoond, zoals het laatste beeld van wij twee in een kampeerstoel in onze vorige woning, samen met de crew aan het lachen.” Met andere beelden die de montage wel haalden, kwam het koppel dan soms niet meer bij. “Bij sommige dingen die ik zei, dacht ik achteraf: ‘wat was ik aan het denken?’”, zegt de impulsieve Seppe. “Zoals die keer dat ik ‘heerlijk de peerlijk’ riep. Geen idee waar dat vandaan kwam!”

Nog steeds herkend

Hoewel ze aanvankelijk dachten dat de aandacht na de zomer zou afnemen, merken Niels en Seppe dat ze nog steeds herkend worden. “Soms weten mensen niet meer precies waarvan ze ons kennen, dan wordt het wat ongemakkelijk en moet je uiteindelijk zelf zeggen dat je meedeed aan Blind Gekocht”, zegt Seppe. “Hopelijk antwoorden ze dan niet ‘nee, van het middelbaar’, dan wordt het al helemaal awkward”, vult Niels aan. De bekendheid van Seppe en Niels reikt zelfs verder dan België. Dankzij de uitzendingen op de Nederlandse streamingdienst Videoland worden ze ook in Nederland herkend. “Tijdens een concert van Taylor Swift riep iemand: ‘Hé, jullie zijn van Kopen zonder Kijken België!’”, imiteert Seppe met een Nederlands accent. Ook tijdens een bezoek aan de Londense designwinkel MinaLima werden ze begroet door enthousiaste Vlamingen.

Peking Express

Als er een nieuw tv-avontuur op de planning zou staan, heeft Seppe alvast een favoriet. “Peking Express mag me direct bellen!” Niels daarentegen denkt eerder aan Vakantiehuis For Life. “Dan moeten we het eens zelf doen.” Al kijkt Seppe weinig overtuigd.