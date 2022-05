Op bezoek bij boer Cyriel en Els die bouwen aan hun liefdesverhaal in Vleteren: “Wel ver weg van mijn mama…”

In een impulsieve bui schreef Els Balloey (22) zich in voor ‘Boer zkt vrouw’. Een avontuur dat haar leidde tot een mooi liefdesverhaal. Ze leerde haar ingetogen boer Cyriel Capoen (27) uit Vleteren vooral achter de schermen kennen en de klik was er onmiddellijk. Ondertussen woont het koppel sinds een 3-tal weken samen op Cyriel’s boerderij in Vleteren.

“Stoort het als ik tijdens het interview rijstpap maak?, vraagt Els. Haar huis, dus haar wetten. De 22-jarige verhuisde 3 weken geleden van Haasdonk (Oost-Vlaanderen) richting Vleteren (West-Vlaanderen) om bij Cyriel in te trekken.

Hun liefdesverhaal begon officieel in oktober 2021, de laatste dag van ‘Boer zkt vrouw’. “Cyriel en ik hadden elkaar al eens ontmoet op een feestje van een nicht van mij. Ik groeide op in Antwerpen, in ’t Stad. Een 8-tal jaar geleden trokken we met het gezin richting Haasdonk, een echt boerendorpje. Je kan het een beetje vergelijken met Westvleteren, maar het is er wel wat levendiger.”

“Mijn papa is afkomstig uit de Westhoek, dus veel van mijn familie woont hier. Mijn nicht en haar man zijn kennissen van Cyriel. Tijdens dat korte gesprek voelde ik wel dat er een klik was, maar verder dan dat kwam ons contact niet.”

“Ik dacht niet dat Cyriel open stond voor een niet-typische West-Vlaamse boerendochter. Daarnaast woonde ik in Haasdonk. De afstand alleen al was niet haalbaar”, vertelt Els die communicatiemanagement studeerde.

Impulsieve beslissing

Haar nicht stuurde het deelnamefilmpje van Cyriel voor ‘Boer zkt vrouw’door en zo ging de bal aan het rollen. “Ik vond het raar dat hij mee deed, maar zijn bekendmakingsfilmpje vond ik heel geslaagd. Zijn ouders kwamen toen ook in beeld en het was me duidelijk dat hij uit een warm nest kwam. “

“oor mij is een goed contact met je familie heel belangrijk, want dat heb ik ook. Ik wist ook wie Cyriel was en daarom nam ik een deelname ook in overweging. Mijn inschrijving voor ‘Boer zkt vrouw’ heb ik de laatste dag ingediend. Het was eigenlijk een impulsieve beslissing, maar wat had ik te verliezen?”

De klik tussen Cyriel en Els was er onmiddellijk, maar was het liefde op het eerste gezicht? “Niet volledig, maar ik was wel nieuwsgierig naar wie Cyriel was. Dat ik een date van 24 uur meteen al in het begin van ons avontuur kreeg, heeft me misschien wel een voorsprong gegeven.”

“Zo kon ik zelf achterhalen of Cyriel wel iets voor mij was, maar ik heb hem toch vooral achter de schermen leren kennen. Uiteindelijk blijven er altijd twee andere dames in beeld en dan is het niet eenvoudig om iemand te leren kennen”, aldus Els.

Boerenleven

Cyriel koos uiteindelijk voor Els en dat het goed zit, is duidelijk. Drie weken geleden is Els ingetrokken bij Cyriel op de melkveeboerderij. “Ik ben blij dat we zo snel samenwonen, want je kan niet blijven tjooln. We merkten ook dat er soms miscommunicatie was doordat we elkaar zo weinig zagen. Ik wist dat hij zijn boerderij niet kon verhuizen, dus moest ik de verhuis maken.”

“Het is een grote stap voor mij. Het is de eerste keer dat ik samenwoon met iemand, veranderen van werk, het is ook zo ver weg van mijn mama. Ik ben wel een mama’s kindje, de jongste van 5 kinderen. Mijn mama is ook één van mijn beste vriendinnen. Door corona zijn we enorm naar elkaar toegegroeid. We gingen vaak samen wandelen en we werkten ook in dezelfde bakkerij.”

“Nu wonen we 130 kilometer van elkaar verwijderd. Zo’n 1.15 uur rijden. Het is aanpassen. Veel grote stappen in één keer, maar ik heb er nog geen spijt van gehad”, vertelt Els.

“Het huis heb ik al een beetje onder handen genomen. Het was duidelijk dat hier een man alleen woonde. Er zijn wat fotokaders, kaarsjes en bloemetjes bijgekomen. Ik heb mijn eigen touch eraan gegeven en zo voel ik mij ook thuis.

Een nieuw lief, een nieuwe thuis en een nieuwe job. “Vroeger werkte ik in een bakkerij en ging ik op mijn vrije dag meehelpen op de boerderij in mijn straat. Nu werk ik in bakkerij Warlop in Poperinge, dat is de bakkerij van mijn nicht. Regelmatig spreken klanten mij wel aan of herkennen ze mij van ergens. Ik ben inderdaad die dame uit ‘Boer zkt vrouw’, maar ik ben vooral Els.”

“Naast mijn werk in de bakkerij help ik Cyriel regelmatig op de boerderij. Binnenkort zal ik tijdens avondonderwijs mijn B-cursus landbouw volgen. Het boerenleven is een leven apart. Als partner moet je daar toch ook wat in meegaan, denk ik. Fulltime meehelpen op de boerderij zal ik niet onmiddellijk doen, maar ik wil wel bijleren en meehelpen.”

Kinderwens

Een normaal leven, uit het zicht van de camera’s, staat momenteel op de planning van Cyriel en Els. “We zullen waarschijnlijk wel altijd het koppel uit ‘Boer zkt vrouw’ blijven, maar dat vind ik ook niet erg. Zonder het programma waren we ook geen koppel.”

“We willen nu vooral een gewoon en normaal leven samen opbouwen en gezond blijven. Later liefst ook nog kindjes”, zegt Els.

“Ik ben super content met Cyriel. Ik heb een brede blik op het leven en Cyriel is soms wat meer ingetogen. Ik probeer zijn blik wat te verruimen. Hij neemt me mee op pad en leert me veel nieuwe dingen. Ik heb thuis alles achtergelaten, maar Cyriel zorgt goed voor mij.”