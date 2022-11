Oostendse zussen Kelly en Virginie samen in nieuw seizoen Fear Factor: “Bang om te verdrinkenen bang voor kleine ruimtes”

Kelly (28) en Virginie (25) Muys uit Oostende gaan in het nieuwe seizoen van Fear Factor de uitdaging aan om hun grootste angsten te overwinnen. De zussen waren vroeger lang niet de beste vriendinnen, nu is hun band hechter dan ooit. Samen sterk, dus, ook als je met je diepste schrik wordt geconfronteerd? “Dit zullen we nooit kunnen vergeten.”

Als kind vlogen ze elkaar letterlijk in de haren. Kelly en Virginie waren dan ook wat je noemt ‘kat en hond’. Naarmate ze ouder werden, groeiden ze stelselmatig meer naar elkaar toe. Vandaag zijn ze de beste vrienden. Deelnemen aan Fear Factor is dan ook iets wat de zussen vooral met elkaar wilden doen.

“Ik kwam toevallig een advertentie tegen op Facebook”, zegt Virginie. “Mijn zus en ik kennen elkaar door en door en ik wist direct dat dat wel iets voor ons zou zijn. Ook Kelly was overtuigd, en van het ene kwam het andere.”

Als een grap

Het duo schreef zich in en moest een selectieprocedure doorlopen. “Het begon eigenlijk wel een beetje als een grap”, herinnert Virginie zich. “We deden er in het begin nogal lacherig over. Wie had gedacht dat wij geselecteerd zouden worden om deel te nemen aan het programma? Wij alleszins niet. Ook tijdens de selectieprocedure hadden we niet meteen het gevoel dat men ons au sérieux nam. Maar kijk, zoveel tijd later zitten we er toch maar mooi bij. Toen we het verlossende telefoontje kregen – de selectieprocedure duurde wel eventjes – waren we dan ook dolblij.”

Er is hoop

Kelly en Virginie zijn niet de enige dochters in het gezin. Stefanie (31) en Gwenny (27) maken het rijtje van vier compleet.

“De ene had al wel eens een betere band met de andere. Maar uiteindelijk kunnen we altijd op elkaar rekenen”, pikt Kelly in. “Maar ik moet wel zeggen dat Virginie en ik de minst sterke band hadden. Ik durf zelfs zeggen dat de haat voor elkaar nooit veraf was. Maar we waren jong, en dan gaat het er zo wel eens aan toe, tussen zussen. Uiteindelijk werden we ouder en werd onze band alleen maar sterker. Virginie is ondertussen zelfs meter van mijn oudste kindje. Dat heeft er niet voor gezorgd dat onze band sterker werd, want die was eigenlijk al bijzonder. We lachen nog vaak met vroeger. Hoe we elkaar in de haren konden vliegen, en nu twee handen op een buik zijn. Iets om onze kinderen later over te vertellen, als ze ruzie maken met elkaar. Er is hoop. (lacht)”

Fear Factor draait rond het overwinnen van angsten. Virginie is vooral bang om te verdrinken, en zus Kelly heeft het dan weer niet voor kleinere ruimtes. In een lift stappen als ze alleen is, is volledig taboe, maar ook als het donker is, laat ze de lift links liggen en neemt ze genoegen met de trap. “Ik werk als zorgkundige en dan moet ik dikwijls wisselen van verdieping, en als het aan mij ligt, neem ik liever de trap”, lacht Kelly. “Vooral als het donker is, heb ik het niet zo voor liften. Als er overdag iemand bij me is, durf ik de lift nemen. Heel raar allemaal, maar het is nu eenmaal zo.”

“Bij mij gaat het niet zozeer over verdrinken, maar over een verstikkend gevoel hebben in het algemeen”, legt Virginie uit. “Ik hoor dikwijls van mensen dat verstikking de minst pijnlijke dood is, en anderen zeggen dat het net de ergste is. Wat ik ervan denk? Dat het verschrikkelijk moet zijn. Het is en blijft iets waarvoor ik heel bang ben.”

Heel benieuwd

Of ze blij zijn dat ze uiteindelijk hebben deelgenomen? De opnames voor het programma zijn immers al achter de rug.

“Natuurlijk zijn we blij dat we het gedaan hebben. Het is sowieso een ervaring die we nooit meer zullen vergeten en die ze ons niet meer kunnen afnemen. We kijken er met een goed gevoel op terug, al vragen we ons wel af hoe we zullen overkomen op televisie. We waren dan wel bij de opnames, maar de afleveringen hebben we nog niet gezien. We zijn net zo benieuwd als iedereen”, besluit het duo.