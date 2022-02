Oostendse Hripsimè doet mee aan ‘Paradijs zoekt Personeel’ op VTM: “Mezelf gevonden op Zanzibar”

Televisiekijkend Vlaanderen maakt vanaf dinsdag 22 februari op VTM kennis met het programma ‘Paradijs zoekt Personeel’. De winnaar mag in Zanzibar gedurende één jaar een luxeverblijf uitbaten. Bij de deelnemende duo’s horen ook de vriendinnen Liana Davtyan uit Mechelen en Hripsimè Arutunian uit de Vuurtorenwijk.

“Het was Liana die me op het spoor zette om samen met haar deel te nemen aan dit programma op de commerciële omroep”, opent Hripsimè (30) het gesprek. “Ik wist meteen dat het een goed idee zou zijn om met mijn vriendin gedurende drie weken naar het Tanzaniaanse eiland Zanzibar te trekken. We kennen elkaar al twaalf jaar en zitten altijd op dezelfde golflengte. Soms maken we zelfs elkaars zinnen af. Er is altijd respect voor elkaars denkwijze en beslissingen. Deze hechte band vormde een goede basis om samen te kiezen voor het avontuur.”

Luxeresort

“Eind oktober vorig jaar was het moment van de waarheid aangebroken en ging het richting de oostkust van Afrika”, gaat Hripsimè verder. “Een job als manager van een luxeresort wordt natuurlijk niet zomaar cadeau gegeven. We werden vanzelfsprekend op de proef gesteld en hebben onszelf heel hard moeten bewijzen. Een resort runnen was volledig nieuw voor mij. Gelukkig heb ik als jobstudent wel vier jaar in een restaurant gewerkt. Later volgde ook een periode bij Starbucks, een internationale keten van koffiehuizen uit de Verenigde Staten. Dit leverde wel wat ervaring op in horeca. Ik hecht in de eerste plaats veel aandacht aan gastvrijheid en service. Liana daarentegen heeft wel in een hotel gewerkt, dus haar ervaring was een meerwaarde. De jury oordeelde streng, maar rechtvaardig. Hun visie was soms moeilijk te aanvaarden, maar grotendeels begreep ik hun standpunt wel. Als managers moet je een bepaald niveau bereiken en behouden. We werden volgens een aantal belangrijke criteria beoordeeld. De juryleden wilden zeker zijn dat alle kandidaten aan die criteria beantwoordden. Het verblijf in het hotel Zanziblue was een meevaller. De samenwerking met Liana verliep zoals gehoopt. We verdeelden de taken op voorhand, maar wanneer je aan een opdracht begint, verlopen dingen soms anders dan verwacht. Aanpassen aan de nieuwe situatie is dan de boodschap.”

Competitiegeest

“De ontmoeting met de andere deelnemende duo’s kwam er pas op onze eerste dag in hotel Zanziblue. Het was alsof we elkaar al jaren kenden. Iedereen wilde uiteraard winnen, maar veel concurrentie hoorde daar niet bij. In dergelijke omstandigheden is een gezonde competitiegeest niet meer dan normaal. Iedereen ging heel strategisch te werk, maar tegelijkertijd gunden we het elkaar. We kregen een aantal vrije momenten om tot adem te komen en het allemaal te laten bezinken. Direct na aankomst werd ik ziek, met nog eens jetlag erbovenop. De momenten waarop we mochten ontspannen en elkaar beter leren kennen, lag ik jammer genoeg in mijn bedje.”

Identiteitscrisis

“Hoe het Tanzaniaanse avontuur afloopt, merk je op het kleine scherm vanaf dinsdag 22 februari. Los daarvan is het gebeuren voor mij een groot succes”, zegt Hripsimè. Ik heb mezelf wat meer kunnen vinden. In het verleden was ik vooral bezig met anderen tevreden te stellen en vooruit te helpen. Bij het begin van de pandemie dook plots een grote identiteitscrisis op. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat wil ik doen? Wat wil ik bereiken? Waar wil ik heen? De vragen bleven opstapelen. Door mijn deelname aan Paradijs zoekt Personeel koos ik voor de eerste keer echt voor mezelf”, aldus nog Hripsimè Arutunian.

(Bliek Vermeire)

‘Paradijs zoekt Personeel’, vanaf dinsdag 22 februari op dinsdag en donderdag om 20.35 uur bij VTM.