Oostendenaar Red Sebastian maakt zich op voor preselectie Eurosong:“Er volledig voor gaan om mijn droom waar te maken”

Seppe Herreman (25) is zaterdag onder zijn artiestennaam Red Sebastian te zien in de preselectie van Eurosong van VRT1. De Oostendenaar, die ondertussen is uitgeweken naar Gent, haalde op zijn 14dee al de finale van Belgium’s got talent en wil nu heel graag België vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. “Al van kinds af droom ik ervan om in de voetsporen van Loreen te kunnen treden.”

De fascinatie voor het Eurovisiesongfestival begint bij Seppe al bij Junior Eurosong. “Als kind keek ik daar naar, met onder meer Laura Omloop en de jonge gasten van Bazart. Het was mijn kinderdroom om daar aan deel te nemen. Mijn ouders hebben die boot toen weliswaar afgehouden omdat ze schrik hadden. Mensen kunnen immers hard zijn en ze wilden me daar tegen beschermen. Toen heb ik me achter hun rug ingeschreven voor Belgium’s got talent en hebben ze gezien dat ik opleef als ik op een podium mag staan en met muziek mag bezig zijn”, blikt Seppe terug.

Toen hij Loreen het Eurovisiesongfestival in 2012 voor het eerst zag winnen voor Zweden, wist hij dat hij daar ook ooit wilde staan. “Het moment dat zij opkwam en die song bracht, zal ik me altijd herinneren. Ik was enorm onder de indruk. Ze pakte die zaal helemaal in en ging er volledig voor. Dat kwam enorm hard binnen bij mij, waardoor die droom nog meer begon te leven.”

Volwassener

De Oostendse Gentenaar zette de voorbije jaren hard door om zijn droom te realiseren. “In 2017, toen ik net begonnen was aan het Conservatorium, heb ik de VRT voor het eerst gemaild. Telkens ik wist dat zij instonden om de kandidaat te leveren, nam ik opnieuw contact op. Ik kreeg telkens een heel lief antwoord”, lacht Red Sebastian. Deze keer werd hij geselecteerd om deel te nemen aan de preselectie. “Ik ben op zich wel blij dat de kans er nu komt. Stel dat ik mag gaan naar het Songfestival, dan komt er heel wat stress en druk bij kijken en het voelt dat ik er nu volledig klaar voor ben. Ik ben volwassener geworden, heb mijn stem ontwikkeld en deed ervaring op door heel vaak op te treden op kleine en grote podia.”

Zaterdag is Red Sebastian te zien tijdens de tweede voorronde. Zijn nummer en act zijn nog een verrassing, maar hij heeft er lang aan gewerkt en is benieuwd naar de reacties van het publiek. “Ik wil dit al zo lang zingen voor iedereen en ik kijk er dan ook naar uit om het nummer Strobe lights eindelijk te kunnen loslaten op het publiek.” Hij maakte in totaal twaalf nummers in de aanloop naar dit avontuur. “Ik heb het nummer gekozen dat voor mij het beste was. Ik heb mijn vrienden eens laten luisteren en in ware Eurovisiestijl laten stemmen. Het is uiteindelijk het nummer geworden dat ook het dichtst bij mij ligt en ik heb dan ook mijn hart gevolgd. Het is belangrijk om dicht bij jezelf te blijven en als ik dan toch de kans krijg om daar op het podium te staan voor 180 miljoen mensen, dan wil ik overtuigd zijn van mijn eigen act en mijn song.”

Publiek overtuigen

Het is moeilijk om in te schatten welk nummer zal scoren bij het publiek en de jury tijdens de preselectie. “Ik zal er alvast alles aan doen om het publiek te overtuigen. Ik zal me volledig geven om deze droom te kunnen waarmaken. Ik zou het alvast een hele eer vinden mocht ik België mogen vertegenwoordigen in Basel.”

Op 1 februari is de finale waarbij de uiteindelijke Belgische inzending gekozen wordt door het publiek en een vakjury. “Ik ben jarig op 13 mei, de dag van de eerste halve finale van het songfestival. Het zou alvast een prachtig cadeau zijn mocht ik die dag daar kunnen zijn”, knipoogt Seppe.

Platencontract

Ook zonder Eurosong komen er spannende tijden aan voor Seppe. Zo heeft hij een platencontract beet. “Dat is ook echt een droom die uitkomt. Ik keek vroeger altijd naar Hannah Montana en daar draait het letterlijk rond een ster zijn. Als kind denk je dat als je een platencontract hebt, het allemaal wel goed komt. Ik besef nu dat er veel meer bij komt kijken, maar ben sowieso heel enthousiast met de kansen die ik nu krijg.”

De opkomende artiest woont ondertussen in Gent, maar is geboren en getogen in Oostende. “Ik ben na mijn studies, net als veel West-Vlamingen, in Gent blijven plakken. Ik kom wel nog wekelijks eens in Oostende. Mijn familie woont daar nog allemaal. Ik hou ook enorm van de zee. Ik ben hier opgegroeid en het zal altijd belangrijk blijven voor mij. Als ik daar kom en die frisse lucht kan opsnuiven, voel ik me meteen weer thuis.”