Oostendenaar Arne Rossel neemt deel aan ‘Homo Universalis’: “Op stressmomenten hoor je dat ik een West-Vlaming ben”

Arne Rossel (28) is dit jaar de enige deelnemer van aan de kust in ‘Homo Universalis’. “Wat de kandidaten bindt, is dat ze graag spelletjes spelen”, zegt Arne die voortaan op zaterdagavond in prime-time te zien is op Eén (VRT).

Homo Universalis is een zoektocht naar die Vlaming die het best is in allerhande opdrachten en spelletjes : van puzzels tot behendigheidsoefeningen, proeven op snelheid of scoutsspelletjes in een nieuw jasje. Het programma was vijf jaar onderdeel van ‘Iedereen Beroemd’ (Een/VRT) maar gaat nu solo en wordt een eigen volwaardig programma op zaterdagavond.

Arne Rossel (28) was tien jaar redder aan zee in Middelkerke en Oostende en is een geboren en getogen Oostendenaar. Hij werkt als projectverantwoordelijke circulaire economie en energie bij het Economisch Huis Oostende. “Ik zat ook in enkele studentenclubs in Gent en ook daar werden wel eens opdrachten en spelletjes gespeeld”, lacht hij.

Vakantie genomen voor opnames

“Ik volgde niet elke avond de eerdere uitzendingen van Homo Universalis. Maar als Iedereen Beroemd op stond dan bleef ik wel steevast hangen voor de rubriek. Ik ging er telkens helemaal in op.” Hij schreef zich in, slaagde voor de selectie en zit als enige kustbewoner in het programma. “De opnames vonden plaats in juli in het voormalige Electrabelgebouw in Schelle. We moesten ons hiervoor 17 dagen vrij houden. Ik heb er vakantie voor moeten nemen. De proeven zijn niet te onderschatten. De eerste proef zette al meteen de toon. We kregen een ballon met snippers en moesten daarin op zoek gaan naar een nummer. Dan ging je naar de volgende ronde. Ik had een pak stress want ik vond niet meteen mijn nummer. Zo waren er voor mij nog stressmomenten in de wedstrijd. Op die momenten zul je wel horen dat ik een West-Vlaming ben.”

Arne heeft zich bewust niet voorbereid : “Ik heb vooraf bewust geen filmpjes bekeken en liet me verrassen door de proeven. Ik liet alles op me afkomen.” Hoe lang hij in de uitzending zit en of hij Homo Universalis wordt, mag Arne niet zeggen : “Met behendigheidsproeven had ik het meeste moeite.”