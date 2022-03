Oostende maakt online videoreeks rond BC Filou Oostende

Dit voorjaar pakken Toerisme Oostende vzw en Basketbalclub Filou Oostende uit met een online videoreeks “Heaven Eleven – Behind the scenes”. Tijdens deze reeks volgen we spelers Keye Van der Vuurst de Vries en Servaas Buysschaert in hun ambitie om een 11e titel op rij te winnen voor Basketbalclub Filou Oostende.

De reeks combineert basketbal met het persoonlijke verhaal van de twee spelers in Oostende. Toerisme Oostende vzw zal in het kader van de Belgisch – Nederlandse BNXT league extra promotie voeren in Nederland aan het hand van deze reeks.

Tien titels op rij

Basketbalclub Filou Oostende is al jaren één van de sportieve uithangborden van Oostende. De club behaalde vorig jaar zijn 10e titel op rij en is momenteel goed op weg om ook dit jaar een nieuwe titel binnen te halen.

In het kader van de nieuwe BNXT-league waarin Belgische en Nederlandse clubs tegen elkaar spelen, slagen Toerisme Oostende vzw en Basketbalclub Filou Oostende de handen in elkaar om een 12delige online reeks te maken rond het leven van spelers Keye Van der Vuurst de Vries en Servaas Buysschaert.

Dagelijkse leven

Tijdens de reeks zal je hen kunnen volgen tijdens hun dagelijkse leven in Oostende. Op deze manier krijg je een unieke inblik in het leven van een topbasketter, maar zal ook de stad aan zee een prominente rol spelen.

“Dankzij de BNXT-League zal BC Filou Oostende zorgen voor heel wat extra naamsbekendheid voor onze stad in Nederland. Met deze reeks willen we aan deze naamsbekendheid ook een inhoudelijk luik koppelen en Nederlanders ook kennis laten maken met onze stad. Toerisme Oostende vzw zal met deze content online adverteren in de regio’s van de Nederlandse tegenstanders van BC FilouOostende.”, aldus Burgemeester Bart Tommelein.

© gf

“Maar ook voor Oostendenaars en basketfans in heel België zal ‘Heaven Eleven – Behind the scenes’ een unieke kijk geven op Oostende als dé basketbalstad van België.

Fier

“Deze reeks is een unieke opportuniteit om de werking van onze club te tonen aan de buitenwereld” zegt CEO van BC Filou Oostende Jurgen Vanpraet. “Onze basketbalschool is de grootste leverancier van jong talent in België. Keye en Servaas zijn twee spelers die zo zijn doorgebroken in de eerste ploeg. Ze zijn dus de perfecte spreekbuis om ons verhaal te vertellen. Als meest succesvolle club van de Benelux zijn we fier. Het blijft echter een permanente uitdaging om ook aan de top te blijven”

Heaven Eleven – Behind the scenes zal te zien zijn op de social media van Toerisme Oostende en BC Filou Oostende. De uitzending van de eerste aflevering is voorzien op donderdag 17 maart. De reeks wordt gemaakt door het Oostendse videobedrijf Ventoux.